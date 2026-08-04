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Samastipur News: जनसुराज ने मनाया चुनावी जीत का जश्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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Samastipur News: विभूतिपुर, निज संवाददाता। बांकीपुर उप चुनाव में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की जीत पर

Samastipur News: जनसुराज ने मनाया चुनावी जीत का जश्न

Samastipur News: विभूतिपुर, निज संवाददाता। बांकीपुर उप चुनाव में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की जीत पर प्रखंड के नरवन में विजय उत्सव के साथ-साथ संगठन को हर स्तर पर मजबूत करने का सामूहिक संकल्प लिया। विजय उत्सव में जनसुराज के राज्य सलाहकार विश्वनाथ चौधरी तुफान, पैक्स अध्यक्ष रंजन पासवान, पैक्स अध्यक्ष दिलीप सिंह, वेद प्रकाश, बलराम पासवान, विपीन बिहारी सिंह, शिवम कुमार, सौरभ कुमार चौधरी, नागेंद्र राय, विकास चौधरी, राज सिंह, संतोष चौधरी, मनिष कुमार, सत्यम कुमार, राम एकवाल पासवान, चन्दन कुमार, अनिकेत कुमार, रितेश मिश्रा, आशुतोष कुमार, निशू सिंह, अभिनव सिंह और आयुश ठाकुर सहित दर्जनों की संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता व समर्थक उपस्थित थे।

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दूसरी ओर जनसुराज के रोसड़ा जिला महामंत्री डॉ शंभु कुमार, महिला सेल की जिलाध्यक्ष अविता कुमारी, प्रमोद कुमार आदि ने भी खुशी का इजहार किया है।

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