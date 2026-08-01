Samastipur News: नवविवाहिता की संदिग्ध स्थिति में जलकर मौत, पति हिरासत में

Samastipur News: चकमेहसी में 22 वर्षीय नवविवाहिता ज्योति कुमारी की संदिग्ध परिस्थितियों में जलने से मौत हो गई। पति पंकज कुमार को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। एफएसएल टीम ने साक्ष्य एकत्र किए हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

Samastipur News: चकमेहसी। चकमेहसी थाना क्षेत्र की हजपुरवा पंचायत के करुआ गांव के वार्ड-16 में शनिवार को 22 वर्षीय नवविवाहिता ज्योति कुमारी की संदिग्ध स्थिति में जलने से मौत हो गई। वह पंकज कुमार की पत्नी थी। घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी के नेतृत्व में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। पुलिस ने मृतका के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। समस्तीपुर से पहुंची एफएसएल टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य और नमूने एकत्र किए। वहीं, कमरे से ज्वलनशील पदार्थ का एक डिब्बा और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है。

पति का बयान जानकारी के अनुसार, मृतका का पति पंकज कुमार रेलवे में ग्रुप-डी कर्मचारी है और दो दिन पहले ही छुट्टी लेकर घर आया था। मृतका शुक्रवार की शाम करीब पांच बजे अपने भाई के साथ मायके से ससुराल लौटी थी। घटना के समय घर में केवल पति-पत्नी मौजूद थे।

घटना का विवरण पति के अनुसार, मायके में बातचीत को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद ज्योति बाथरूम से निकलकर एक कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा व खिड़की बंद कर ली। पति का कहना है कि उसने कमरे से धुआं निकलता देख दरवाजा खोलने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली।

पुलिस कार्रवाई इसके बाद उसने डायल 112 पर सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कमरे का दरवाजा तोड़ा, लेकिन तब तक ज्योति की मौत हो चुकी थी। स्थानीय लोगों के अनुसार, उन्हें घटना की जानकारी पुलिस के पहुंचने के बाद मिली।

थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, समस्तीपुर भेज दिया गया है। पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल जांच और मृतका के परिजनों के आवेदन के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।