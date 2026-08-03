Samastipur News: कर्पूरी स्टेडियम में होगा स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह

Samastipur News: रोसड़ा में स्वतंत्रता दिवस समारोह की सफल एवं गरिमामय आयोजन की तैयारी के लिए अनुमंडल सभागार में बैठक आयोजित की गई। मुख्य समारोह जननायक कर्पूरी स्टेडियम में होगा, जिसमें विभिन्न संगठन और छात्राएं परेड में भाग लेंगी। प्रशासन को सफाई और रंग-रोगन की दिशा में निर्देश दिए गए।

Samastipur News: रोसड़ा। स्वतंत्रता दिवस समारोह के सफल एवं गरिमामय आयोजन को लेकर सोमवार को अनुमंडल सभागार में अनुमंडल पदाधिकारी संदीप कुमार की अध्यक्षता में अनुमंडल स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों, शिक्षण संस्थानों के प्रधानों तथा प्रबुद्धजनों ने भाग लेकर तैयारियों की समीक्षा की।

सामारोह की तैयारी एसडीओ संदीप कुमार ने बताया कि इस वर्ष का मुख्य स्वतंत्रता दिवस समारोह जननायक कर्पूरी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। समारोह में बिहार पुलिस के महिला एवं पुरुष बल, एनसीसी जूनियर एवं सीनियर कैडेट, स्काउट एवं गाइड तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राएं परेड में भाग लेंगी। वहीं, परेड में घोष दल की जिम्मेदारी सुंदरी देवी सरस्वती विद्या मंदिर को सौंपी गई है, जबकि राष्ट्रगान की प्रस्तुति बालिका उच्च विद्यालय की छात्राओं द्वारा की जाएगी। उन्होंने नगर परिषद प्रशासन को मुख्य समारोह स्थल सहित सभी सरकारी कार्यालयों की साफ-सफाई सुनिश्चित कराने तथा भवन निर्माण विभाग को रंग-रोगन का कार्य समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। परेड का पूर्वाभ्यास 12 एवं 13 अगस्त को कराया जाएगा। बैठक में विभिन्न सरकारी कार्यालयों एवं संस्थानों में झंडोत्तोलन के समय का भी निर्धारण किया गया।

स्कूली छात्रों का सम्मान एसडीओ ने कहा कि समारोह में अपनी उत्कृष्ट सहभागिता देने वाले स्कूली छात्र-छात्राओं एवं विभिन्न विभागों के कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। बैठक में डीसीएलआर कंचन कुमारी झा, एसडीपीओ संजय कुमार सिन्हा, अवर निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कुमार, एडीएसओ अमरेंद्र कुमार, अंचलाधिकारी सुमित कुमार, इंस्पेक्टर लालबाबू कुमार, पूर्व प्रधानाचार्य प्रो. शिवशंकर सिंह, डॉ. परमानंद मिश्र, डॉ. गौरीशंकर प्रसाद सिंह, विजय प्रताप सिंह, प्रभात तारा इंग्लिश स्कूल के निदेशक प्रो. उमेश नारायण चौधरी, प्राचार्य इंद्रेश चौधरी, बीआरसी प्रतिनिधि राजू कुमार सहित अग्निशमन, नगर परिषद, भवन निर्माण विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधि मौजूद थे।