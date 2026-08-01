Samastipur News: तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ सॉफ्ट स्किल्स बेहद जरूरी
Samastipur News: विभूतिपुर के किशनपुर टभका स्थित कामेश्वर नारायण सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान में 'इंफोसिस स्प्रिंगबोर्ड लाइवलीहुड फेज-2' प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। मुख्य उद्देश्य छात्रों को कॉर्पोरेट जगत के लिए तैयार करना और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना था। ट्रेनर रिजवान अली ने छात्रों के कौशल में सुधार किया।
Samastipur News: विभूतिपुर। प्रखंड के किशनपुर टभका स्थित कामेश्वर नारायण सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान में इंफोसिस फाउंडेशन और सेंटम फाउंडेशन की संयुक्त पहल से चल रहे 15 दिवसीय 'इंफोसिस स्प्रिंगबोर्ड लाइवलीहुड फेज-2' प्रशिक्षण कार्यक्रम का शनिवार को सफलतापूर्वक सम्पन्न हो गया।
प्रशिक्षण का उद्देश्य
इस उच्च स्तरीय कौशल विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अंतिम वर्ष के छात्र-छात्राओं को रोजगार के अनुकूल बनाना तथा कॉर्पोरेट जगत की जरूरतों के अनुसार तैयार करना था। इस पूरे प्रशिक्षण को प्रसिद्ध सॉफ्ट स्किल ट्रेनर रिजवान अली द्वारा व्यावहारिक और ऊर्जावान तरीके से संचालित किया गया। उन्होंने लाइव मॉक इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन और इंटरैक्टिव सत्रों के माध्यम से छात्रों के भीतर से इंटरव्यू का डर और झिझक पूरी तरह खत्म की। 15 दिनों के इस सत्र के बाद छात्रों के आत्मविश्वास, बातचीत की शैली और बॉडी लैंग्वेज में सराहनीय बदलाव देखा गया।
समापन समारोह
समापन समारोह को संबोधित करते हुए कॉलेज के प्राचार्य प्रो. आफताब अंजुम ने कहा कि यह प्रशिक्षण विद्यार्थियों के आत्मविश्वास को सुदृढ़ करने के साथ-साथ उनकी पेशेवर दक्षता को नई ऊंचाई देने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि आज के दौर में तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ सॉफ्ट स्किल्स बेहद जरूरी हैं। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर (टीपीओ) नेहा कुमारी ने बताया कि यह ट्रेनिंग बच्चों के करियर और आगामी कैंपस प्लेसमेंट में मील का पत्थर साबित होगी। मौके पर कॉलेज के व्याख्याता, तकनीकी कर्मी सहित काफी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।
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