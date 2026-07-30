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Samastipur News: सांपों के प्रदर्शन को रोकने को लेकर स्थानीय पुलिस रहेगी मुस्तैद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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Samastipur News: विभूतिपुर में नागपंचमी और विषहरी पूजा पर सांपों के अवैध प्रदर्शन की रोकथाम के लिए पुलिस ने तैयारियां की हैं। थानाध्यक्ष सुनील कुमार झा ने पांच संवेदनशील स्थलों पर पुलिस बल की तैनाती की घोषणा की। वन विभाग और सिविल प्रशासन भी अपनी ओर से तैयारी कर रहे हैं। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

Samastipur News: सांपों के प्रदर्शन को रोकने को लेकर स्थानीय पुलिस रहेगी मुस्तैद

Samastipur News: विभूतिपुर। प्रखंड क्षेत्र में नागपंचमी व विषहरी पूजा पर होने वाले सांपों के अवैध प्रदर्शन और वन्यजीव की रक्षा को लेकर विभूतिपुर पुलिस ने पूरी तरह से मुस्तैद रहेगी। थानाध्यक्ष सुनील कुमार झा ने बताया कि पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रखंड क्षेत्र के पांच सर्वाधिक संवेदनशील स्थलों को चिह्नित कर वहां विशेष पदाधिकारियों एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर दी है।

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पुलिस और वन विभाग की तैयारी

वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन के निर्देश पर वन विभाग और सिविल प्रशासन की टीम भी अलग से अपनी पुख्ता तैयारी कर रही है। सिंघियाघाट व नरहन में तीन-तीन पुलिस पदाधिकारी, छह-छह सिपाही के अलावा बीएमपी के जवान सहित स्थानीय चौकीदारों की भारी तैनाती रहेगी। खदियाही, आलमपुर व देसरी में भी एक-एक पुलिस पदाधिकारी, दो-दो सिपाही, बीएमपी के जवान और चौकीदारों को मुस्तैद किया गया है। बताया गया है कि पुलिस बल न केवल आयोजन स्थलों पर तैनात रहेगा, बल्कि हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के लिए जमीनी सूचना और तकनीकी माध्यमों यानी दोनों का इस्तेमाल करेगी।

गोपनीय तरीके से तैयारी

थानाध्यक्ष ने खुलासा किया कि मुख्य सड़कों के अलावा ग्रामीण और सुदूरवर्ती इलाकों के लिए भी पुलिस ने अत्यंत गोपनीय तरीके से विशेष तैयारी कर रखी है। सादे लिबास में भी पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है ताकि, छिपकर सांपों का तमाशा दिखाने वालों को तुरंत दबोचा जा सके। पुलिस के समानांतर वन विभाग और सिविल प्रशासन अंचल व प्रखंड प्रशासन की संयुक्त टीमें भी इस बार विशेष रणनीति के तहत काम कर रही हैं। वन विभाग के अधिकारियों की एक विशेष टीम को अलर्ट मोड पर रहेगी। सिविल प्रशासन के अधिकारी मेलों और पूजा कमेटियों पर नजर रखेंगे। यदि किसी भी पंडाल या मेले में सांपों के प्रदर्शन को बढ़ावा दिया गया तो आयोजकों पर भी कानूनी गाज गिरनी तय है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य हर हाल में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम-1972 का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराना है।

सामान्य प्रश्न

पुलिस ने नागपंचमी और विषहरी पूजा के लिए क्या तैयारी की है?
पुलिस ने पांच संवेदनशील स्थलों को चिह्नित किया है और विशेष बल की तैनाती की है।
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