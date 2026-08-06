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Samastipur News: स्कॉर्पियो की ठोकर से दो लोग गंभीर रूप से घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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Samastipur News: सरायरंजन थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर गांव में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने तीन साल के बच्चे अनल कुमार और उसके मौसा गजेंद्र कुरेरी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। दोनों को स्थानीय क्लिनिक में भर्ती कराया गया, बच्चे को समस्तीपुर रेफर किया गया। घटना के बाद, ग्रामीणों ने सड़क जाम कर चालक की गिरफ्तारी की मांग की।

Samastipur News: स्कॉर्पियो की ठोकर से दो लोग गंभीर रूप से घायल

Samastipur News: सरायरंजन । थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर गांव स्थित कुरेरी टोल के पास बुधवार की सुबह खजूरी-सरायरंजन मुख्य सड़क पर एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो की ठोकर से दो लोग गंभीर रुप से घायल हो गए। घायलों की पहचान गजेंद्र कुरेरी एवं मदन कुरेरी के पुत्र अनल कुमार (3) के रूप में की गई है। बालक अपने घर के बाहर सड़क किनारे खेल रहा था, तभी सरायरंजन की ओर से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उसे टक्कर मार दी। उसे बचाने पहुंचे उसके मौसा गजेंद्र कुरेरी भी स्कॉर्पियो की चपेट में आकर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को तुरंत पतैली चौक स्थित एक निजी क्लीनिक में भर्ती कराया गया।

जहां से बच्चे की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे समस्तीपुर रेफर कर दिया गया। घटना के बाद चालक वाहन समेत फरार हो गये। नाराज ग्रामीणों ने चालक की गिरफ्तारी और सड़क पर स्पीड ब्रेकर निर्माण की मांग को लेकर रामचंद्रपुर के पास कुछ देर के लिए सड़क जाम कर हंगामा शुरू कर दिया। बाद में घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया।

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