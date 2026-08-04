Samastipur News: 4 पंचायतों में शिविर आज
Samastipur News: विभूतिपुर प्रखंड की चार ग्राम पंचायतों में जनता की समस्याओं के समाधान के लिए बुधवार को विशेष सहयोग शिविर लगाए जाएंगे। महथी दक्षिण, बोरिया, गंगौली मंदा और भुसवर में यह शिविर आयोजित होंगे, जिनमें संबंधित कर्मियों को तैनात किया गया है। शिविर का संचालन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा।
Samastipur News: विभूतिपुर। जनता की समस्याओं के समाधान के लिए बुधवार को विभूतिपुर प्रखंड की चार ग्राम पंचायतों में विशेष सहयोग शिविर लगेगा। महथी दक्षिण और बोरिया पंचायत में पंचायत सचिव संभव कुमार, गंगौली मंदा में पप्पू कुमार पासवान, भूसवर में हरिहर प्रसाद सहित संबंधित अनके कर्मी को तैनात किया गया है। महथी दक्षिण और गंगौली मंदा में शिविर का संचालन 10 बजे से दोपहर के 1:30 बजे एवं बोरिया तथा भुसवर में 2 बजे से संध्या 5 बजे तक होगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।