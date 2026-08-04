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Samastipur News: 4 पंचायतों में शिविर आज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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Samastipur News: विभूतिपुर प्रखंड की चार ग्राम पंचायतों में जनता की समस्याओं के समाधान के लिए बुधवार को विशेष सहयोग शिविर लगाए जाएंगे। महथी दक्षिण, बोरिया, गंगौली मंदा और भुसवर में यह शिविर आयोजित होंगे, जिनमें संबंधित कर्मियों को तैनात किया गया है। शिविर का संचालन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा।

Samastipur News: 4 पंचायतों में शिविर आज

Samastipur News: विभूतिपुर। जनता की समस्याओं के समाधान के लिए बुधवार को विभूतिपुर प्रखंड की चार ग्राम पंचायतों में विशेष सहयोग शिविर लगेगा। महथी दक्षिण और बोरिया पंचायत में पंचायत सचिव संभव कुमार, गंगौली मंदा में पप्पू कुमार पासवान, भूसवर में हरिहर प्रसाद सहित संबंधित अनके कर्मी को तैनात किया गया है। महथी दक्षिण और गंगौली मंदा में शिविर का संचालन 10 बजे से दोपहर के 1:30 बजे एवं बोरिया तथा भुसवर में 2 बजे से संध्या 5 बजे तक होगी।

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