Samastipur News: ताजपुर थानाध्यक्ष लाइन हाजिर, मनीष बने नए थानाध्यक्ष

Samastipur News: समस्तीपुर। एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने ताजपुर थाना के थानाध्यक्ष राकेश कुमार शर्मा को तुरंत प्रभाव से हटाकर मेजर पुनि मनीष कुमार को नया थानाध्यक्ष बनाया है। यह कार्रवाई मिथिला प्रक्षेत्र के डीआईजी मनोज कुमार तिवारी के अनुमोदन के बाद की गई है। नए थानाध्यक्ष से कानून-व्यवस्था सुदृढ़ करने की अपेक्षा की गई है।

Samastipur News: समस्तीपुर। एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने ताजपुर थाना के थानाध्यक्ष राकेश कुमार शर्मा को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है। उनकी जगह पुलिस लाइन में पदस्थापित मेजर पुनि मनीष कुमार को ताजपुर थाना का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है।

नए थानाध्यक्ष का नियुक्ति इस संबंध में एसपी ने जिलादेश जारी करते हुए बताया कि यह कार्रवाई मिथिला प्रक्षेत्र के डीआईजी मनोज कुमार तिवारी के अनुमोदन के बाद की गई है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार, राकेश कुमार शर्मा को ताजपुर थाना के थानाध्यक्ष पद से मुक्त करते हुए पुलिस लाइन में योगदान देने का निर्देश दिया गया है। वहीं, पुलिस लाइन के मेजर पुनि मनीष कुमार को ताजपुर थाना की कमान सौंपी गई है। उन्हें अविलंब योगदान देकर थाना का कार्यभार संभालने का निर्देश दिया गया है। एसपी ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक आवश्यकता एवं बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह तबादला किया गया है। नए थानाध्यक्ष से क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने, अपराध नियंत्रण तथा लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन की अपेक्षा की गई है।

राकेश शर्मा पर पूर्व में हुई कार्रवाई इससे पहले भी राकेश शर्मा पर हुई थी कार्रवाई राकेश कुमार शर्मा जब कल्याणपुर में थानाध्यक्ष थे तो पूर्व पदास्थापना वाले जिला गोपालगंज में इनके ऊपर विभागीय कार्रवाई लंबित थी। इसकी वजह से उन्हें थानेदारी गंवानी पड़ी। एसपी ने उन्हें थानेदारी से हटाकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के हिंदी प्रशाखा में भेज दिया। इस बीच उन्होंने गोपालगंज पहुंचकर मामला को रफा-दफा कराया। जिसके बाद एसपी ने उन्हें ताजपुर थानाध्यक्ष बनाकर भेजा। इसके बाद इसी वर्ष अप्रैल माह में जीवित महिला को मृत बताने के मामले में हाईकोर्ट के संज्ञान लेने के बाद एसपी ने उन्हें फिर से थानाध्यक्ष के पद से हटा दिया। हालांकि कुछ ही दिनों बाद वह फिर से ताजपुर के थानाध्यक्ष बना दिये गये। इस बीच शुक्रवार को डीआईजी के अनुमोदन पर एसपी ने राकेश कुमार शर्मा को ताजपुर थानाध्यक्ष के पद से हटाकर लाइन हाजिर कर दिया है।