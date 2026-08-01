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Samastipur News: आंगनवाड़ी केंद्र में प्रदर्शन के लिए सांप को रखेने की सूचना पर सीओ और वन विभाग की छापेमारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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Samastipur News: विभूतिपुर के आंगनबाड़ी केंद्र में सांपों को छुपाए जाने की सूचना पर जांच टीम ने छापेमारी की। लेकिन टीम के पहुंचने से पहले सभी सांप हटा दिए गए थे। सीओ चंद्रशेखर ने बच्चों की सुरक्षा पर जोर दिया। इस मामले की आगे की जांच सीडीपीओ डॉ. सुनीता कुमारी द्वारा की जाएगी।

Samastipur News: आंगनवाड़ी केंद्र में प्रदर्शन के लिए सांप को रखेने की सूचना पर सीओ और वन विभाग की छापेमारी

Samastipur News: विभूतिपुर। आंगनबाड़ी केंद्र के कमरे में सांपों को मिट्टी के बर्तन में छुपाकर कर रखे जाने की सूचना पर टीम ने छापेमारी की। हालांकि टीम के आने से पहले सभी सांप को हटा दिया गया। गंगौली मंदा वार्ड 6 स्थित सामुदायिक भवन में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 248 में सीओ चंद्रशेखर और वन विभाग की पहुंची टीम ने ग्रामीणों से कहा कि बच्चों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार की खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौके पर सपेरों के परिजनों और ग्रामीणों से बंध पत्र भरवाकर हस्ताक्षर करवाए हैं। सीडीपीओ डॉ. सुनीता कुमारी ने बताया कि इसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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