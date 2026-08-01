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Samastipur News: सड़क दुर्घटना में युवक हुआ जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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Samastipur News: कल्याणपुर के माधोपुर भुआल गांव में शुक्रवार रात सड़क दुर्घटना में हाजीपुर के विकास कुमार गंभीर रूप से घायल हुए। स्थानीय लोगों ने उन्हें इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया, लेकिन गंभीर स्थिति के कारण उन्हें सदर अस्पताल रेफर किया गया।

Samastipur News: सड़क दुर्घटना में युवक हुआ जख्मी

Samastipur News: कल्याणपुर। थाना क्षेत्र अंतर्गत माधोपुर भुआल गांव के समीप शुक्रवार की रात सड़क दुर्घटना में एक युवक की गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जिसकी पहचान हाजीपुर के ललित प्रसाद के पुत्र विकास कुमार के रूप में हुई। स्थानीय लोगों के प्रयास से जख्मी युवक को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया। जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया।

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