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Samastipur News: 28 चिन्हित शिवालयों पर दंडाधिकारी व पुलिस बल तैनात, प्रशासन अलर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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Samastipur News: रोसड़ा। सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्क है। 28 चिन्हित शिवालयों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हैं। पुलिस बल, दंडाधिकारी और रिजर्व बलों की तैनाती की गई है। प्रशासन ने शांतिपूर्ण जलाभिषेक की अपील की है।

Samastipur News: 28 चिन्हित शिवालयों पर दंडाधिकारी व पुलिस बल तैनात, प्रशासन अलर्ट

Samastipur News: रोसड़ा। सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और विधि-व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।

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सुरक्षा व्यवस्था

अनुमंडल क्षेत्र के 28 चिन्हित शिवालयों पर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक प्रमुख शिवालय पर दंडाधिकारी एवं पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से जलाभिषेक कराया जा सके। एसडीओ संदीप कुमार ने बताया कि प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों और पुलिस बल के अलावा अनुमंडल के सभी थानों में रिजर्व पुलिस बल एवं दंडाधिकारी भी तैनात रहेंगे। किसी भी आपात स्थिति से तत्काल निपटने के लिए अतिरिक्त बल को तैयार रखा गया है।

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गश्ती दल

उन्होंने बताया कि पूरे श्रावणी मेला क्षेत्र में गश्ती दल लगातार पेट्रोलिंग करेंगे। संवेदनशील स्थानों एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। पुलिस अधिकारियों को असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने तथा अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित कतार में रहकर जलाभिषेक करें, पुलिस एवं प्रशासन के निर्देशों का पालन करें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल निकटतम पुलिसकर्मी या दंडाधिकारी को दें। प्रशासन का उद्देश्य है कि सावन की पहली सोमवारी पर सभी श्रद्धालु शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित वातावरण में भगवान शिव का जलाभिषेक कर सकें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रशासन ने कितने शिवालयों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की है?
प्रशासन ने 28 चिन्हित शिवालयों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की है।
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