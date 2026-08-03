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Samastipur News: शैक्षणिक गुणवत्ता व आधारभूत सुविधाओं पर की गई चर्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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Samastipur News: रोसड़ा के महंथ अवध बिहारी भोला दास उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक हुई। विधायक वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में शैक्षणिक विकास, आधारभूत संरचना और पठन-पाठन की गुणवत्ता के सुधार पर चर्चा की गई। सभी सदस्यों ने सुझाव दिए और आवश्यक निर्णय लिए गए।

Samastipur News: शैक्षणिक गुणवत्ता व आधारभूत सुविधाओं पर की गई चर्चा

Samastipur News: रोसड़ा, निज संवाददाता। प्रखंड के महंथ अवध बिहारी भोला दास उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय पचगामा में सोमवार को विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक स्थानीय विधायक वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में विद्यालय के शैक्षणिक विकास, आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण, विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति तथा पठन-पाठन की गुणवत्ता में सुधार सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में विद्यालय के समग्र विकास के लिए सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव दिए तथा आवश्यक बिंदुओं पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। विधायक ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने, विद्यार्थियों के हित में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा विद्यालय के विकास कार्यों को प्राथमिकता देने पर बल दिया।

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बैठक में विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य नुनु प्रसाद झा, जिला पार्षद राजेश कुमार यादव, प्रधानाध्यापक संजय कुमार तथा शिक्षक मोहन कुमार राय, प्रवीण कुमार झा, मीनाक्षी कुमारी, आशीष रंजन, विनोद कुमार, नविता कुमारी, रितेश कुमार, पृथ्वीराज, सत्यम कुमार मिश्रा, प्रिया रंजन कुमार, अंजनी भारती, दशरथ कुमार और श्रवण कुमार झा आदि मौजूद थे।

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