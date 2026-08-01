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Samastipur News: रोज 45-60 टन कचरे का उठाव ठप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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Samastipur News: समस्तीपुर। सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल ने समस्तीपुर नगर निगम की व्यवस्था को झकझोर दिया है। ठप सफाई के कारण शहर के कई स्थानों पर कूड़े का ढेर लग गया है। यह स्थिति जन स्वास्थ्य के लिए खतरा बन गई है। नगर निगम प्रशासन ने सफाई व्यवस्था बहाल करने की अपील की, लेकिन समाधान नहीं निकल सका।

Samastipur News: रोज 45-60 टन कचरे का उठाव ठप

Samastipur News: समस्तीपुर। समस्तीपुर शहर की सफाई व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल ने समस्तीपुर नगर निगम की व्यवस्था को झकझोर दिया है। ठप सफाई के बीच नगर निगम प्रशासन के पहल पर कल रात को सफाई एजेंसियों ने सफाई यंत्र वाहनों को शहर में निकाला था। इनसे मुख्य स्थलों पर से कूड़ा उठाया गया। इसका विरोध हड़तालियों ने कर दिया। जिसके बाद कूड़ा उठाव को रोक देना पड़ा। ज्ञात हो कि नगर निगम क्षेत्र से सामान्य दिनों में प्रतिदिन करीब 50-60 टन कचरे का उठाव होता है, लेकिन हड़ताल के कारण यह व्यवस्था लगभग तरह ठप हो गई है। नतीजतन, शहर की सड़कें, बाजार, चौक-चौराहे और सार्वजनिक कूड़ेदान कचरे से पट गए हैं। नगर निगम कार्यालय का कामकाज अलग प्रभावित हो रहा है। डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण बंद होने से लोगों को मजबूरन घरों में ही कचरा जमा रखना पड़ रहा है। कई स्थानों पर लोगों ने घरों के बाहर ही कचरा फेंकना शुरू कर दिया है। सार्वजनिक डस्टबिन भर जाने से कचरा सड़कों पर फैल रहा है, जिससे दुर्गंध और गंदगी बढ़ गई है。

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सफाई कर्मियों की मांगें

सावन के महीने में हो रही बारिश के बीच कचरे के ढेर शहरवासियों के लिए नई मुसीबत बन गए हैं। गीले कचरे से मच्छर व दुर्गंध बढ़ने लगी है। शहर के जागरूक लोगों का कहना है कि यदि जल्द सफाई व्यवस्था बहाल नहीं हुई तो डेंगू, मलेरिया, दस्त और अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।

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हड़ताल का असर

बता दें कि दैनिक, संविदा व अस्थायी कर्मियों के नियमितीकरण, सेवा सुरक्षा, ठेका और आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त करने, एसीपी/एमएसीपी का लाभ तथा लंबित बकाया भुगतान की मांग हड़ताली कर रहे हैं। उनका कहना है कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

नगर निगम प्रशासन की अपील

इस बीच, नगर निगम प्रशासन ने हड़ताल समाप्त कर शहर की सफाई व्यवस्था बहाल करने की अपील की है, लेकिन इस अपील का फिलहाल हड़तालियों पर बेअसर है। दोनों पक्षों के बीच समाधान नहीं निकलने से शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह संकट में है。

सामान्य प्रश्न

समस्तीपुर में सफाई कर्मियों की हड़ताल कब से शुरू हुई?
समस्तीपुर शहर की सफाई व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल ने समस्तीपुर नगर निगम की व्यवस्था को झकझोर दिया है।
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