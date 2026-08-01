Samastipur News: रोज 45-60 टन कचरे का उठाव ठप

Samastipur News: समस्तीपुर। समस्तीपुर शहर की सफाई व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल ने समस्तीपुर नगर निगम की व्यवस्था को झकझोर दिया है। ठप सफाई के बीच नगर निगम प्रशासन के पहल पर कल रात को सफाई एजेंसियों ने सफाई यंत्र वाहनों को शहर में निकाला था। इनसे मुख्य स्थलों पर से कूड़ा उठाया गया। इसका विरोध हड़तालियों ने कर दिया। जिसके बाद कूड़ा उठाव को रोक देना पड़ा। ज्ञात हो कि नगर निगम क्षेत्र से सामान्य दिनों में प्रतिदिन करीब 50-60 टन कचरे का उठाव होता है, लेकिन हड़ताल के कारण यह व्यवस्था लगभग तरह ठप हो गई है। नतीजतन, शहर की सड़कें, बाजार, चौक-चौराहे और सार्वजनिक कूड़ेदान कचरे से पट गए हैं। नगर निगम कार्यालय का कामकाज अलग प्रभावित हो रहा है। डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण बंद होने से लोगों को मजबूरन घरों में ही कचरा जमा रखना पड़ रहा है। कई स्थानों पर लोगों ने घरों के बाहर ही कचरा फेंकना शुरू कर दिया है। सार्वजनिक डस्टबिन भर जाने से कचरा सड़कों पर फैल रहा है, जिससे दुर्गंध और गंदगी बढ़ गई है。