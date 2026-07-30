Samastipur News: तीन साल बाद भी भमरुपुर में नहीं जलीं स्ट्रीट लाइट
Samastipur News: समस्तीपुर। नगर निगम ने नई एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना बनाई, लेकिन वार्ड 38 के मभरूपुर मोहल्ले में यह योजना कागजों में अटकी है। इस मोहल्ले के अधिकतर बिजली पोल अंधेरे में हैं, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी होती है और आपराधिक घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है।
Samastipur News: समस्तीपुर। शहर को रोशन करने के लिए नगर निगम ने नई एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना तो बनाई, लेकिन वार्ड 38 के मभरूपुर मोहल्ले के लोगों के लिए यह योजना अब तक सिर्फ कागजों में ही सिमटी हुई है। निगम बनने के बाद से नई स्ट्रीट लाइट का इंतजार कर रहे इस मोहल्ले में आज भी अधिकांश बिजली पोल अंधेरे में डूबे हैं।
मोहल्ले के लोग अंधेरे में
शाम ढलते ही मभरूपुर की गलियां और सड़कें सुनसान हो जाती हैं। पर्याप्त रोशनी नहीं होने से लोगों को आवागमन में परेशानी होती है, वहीं चोरी, छिनतई और अन्य आपराधिक घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए रात में घर से निकलना जोखिम भरा हो गया है। मभमरूपुर के अजित कुमार चौधरी, सुनील कुमार आदि ने कहा कि वार्ड 38 में करीब 50 नई स्ट्रीट लाइट लगाने का प्रस्ताव नगर निगम को भेजा गया था। करीब तीन वर्ष पहले नई लाइट लगाने की योजना बनी, लेकिन आज तक इसे धरातल पर नहीं उतारा जा सका।
स्थानीय लोगों की मांग
परिणामस्वरूप, मोहल्ले के अधिकांश पोल बिना स्ट्रीट लाइट के खड़े हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार नगर निगम के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से शिकायत की गई, लेकिन हर बार केवल आश्वासन मिला। लोगों का आरोप है कि अन्य वार्डों में नई स्ट्रीट लाइटें लग गईं, जबकि वार्ड 38 को लगातार नजरअंदाज किया गया। मोहल्लेवासियों ने नगर निगम से अविलंब नई स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग की है। वार्ड के सुनील कुमार ने बताया कि पहले फेज में इस वार्ड में 50 नई स्ट्रीट लाइट लगाई गई थीं, उसमें भी कई स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही हैं, जिन्हें न तो बदला जाता है न ठीक किया जाता है।
वार्ड 38 में स्ट्रीट लाइट्स से संबंधित FAQs
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