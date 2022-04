समस्तीपुर: अनोखे अंदाज में बच्चों को लू से बचाव के तरीके बता रहें हैं शिक्षक बैद्यनाथ रजक

अपने अनूठे शिक्षण शैली के लिए शिक्षक बैद्यनाथ रजक चर्चा में बने रहते हैं। छात्र भी इन्हें अपना आदर्श मानते हैं।जिससे इन्हें देखते ही बच्चे घेर लेते हैं। हर बच्चे की इच्छा इनसे पढ़ने की रहती है।

