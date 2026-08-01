Samastipur News: नागपंचमी एवं श्रावणी मेला को लेकर अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की बैठक में कई निर्णय
Samastipur News: दलसिंहसराय में नाग पंचमी, चेहल्लुम और अंतिम सोमवारी को जलाभिषेक के लिए आयोजित की गई शांति समिति की बैठक में कई निर्णय लिए गए। एसडीओ और डीएसपी ने कांवरियों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और सांपों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध सहित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।
Samastipur News: दलसिंहसराय। नाग पंचमी, चेहल्लुम एवं अंतिम सोमवारी को झमटिया से थानेश्वर स्थान मंदिर में जलाभिषेक को जानेवाले डाक बमो के मद्देनजर शुक्रवार को अनुमंडल सभागार में अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक की अध्यक्षता
बैठक की अध्यक्षता एसडीओ किशन कुमार एवं डीएसपी विवेक कुमार शर्मा ने संयुक्त रूप से की। बैठक में आयोजन की सफलता, विधि-व्यवस्था, कांवरियों की सुरक्षा एवं सुगम यातायात व्यवस्था को लेकर कई निर्णय लिये गये। एसडीओ ने बताया कि बेगूसराय के झमटिया से दलसिंहसराय होते हुए थानेश्वर स्थान मंदिर तक जलाभिषेक के लिये जानेवाले कांवरियों की सुविधा को देखते हुये अंतिम सोमवारी पर विशेष ट्रैफिक प्लान लागू रहेगा।
यातायात प्रबंधन
अंतिम सोमवारी के पूर्व रविवार को शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक एनएच 28 पर चारपहिया और भारी वाहनों को डैनी चौक के रास्ते बेगूसराय की तरफ एवं मुजफ्फरपुर की तरफ डायवर्ट किया जायेगा। इसके अलावे नाग पंचमी को लेकर बताया गया कि सभी प्रखंडों में सार्वजनिक स्थानों पर सांपों के प्रदर्शन और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बीडीओ और थानाध्यक्षों को इसकी निगरानी करने तथा विकास मित्रों के माध्यम से सूचना जुटाने का निर्देश दिया गया है। नियमों के उल्लंघन पर बीएनएसएस की धारा 126 के तहत कार्रवाई की जायेगी।
सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध
श्रावण माह के प्रत्येक रविवार और सोमवार को सभी प्रखंडों के शिवालयों पर चौकीदार के साथ विकास मित्र, पंचायत रोजगार सेवक अथवा किसान सलाहकार की प्रतिनियुक्ति की जायेगी। वहीं विद्यापतिधाम मंदिर परिसर में इन दिनों वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। मंदिर से करीब 300 मीटर पहले पार्किंग की व्यवस्था की गई है। स्वयंसेवकों को ड्रेस कोड में रहना होगा और उनका नाम व मोबाइल नंबर मंदिर गेट पर प्रदर्शित करने का भी निर्णय लिया गया। डीएसपी विवेक कुमार शर्मा ने कहा कि श्रावणी मेले के दौरान आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अश्लील या अमर्यादित प्रस्तुति पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। कार्यक्रम के आयोजकों का नाम और मोबाइल नंबर अनुमति पत्र पर अंकित करना अनिवार्य होगा। बैठक में अवर निर्वाचन पदाधिकारी रवि रंजन कुमार, सभी बीडीओ, अंचल अधिकारी, थानाध्यक्ष, पीएचसी प्रभारी, नगर परिषद के पदाकारी एवं दलीय प्रतिनिधि भी उपस्थित थे。
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