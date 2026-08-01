Samastipur News: ट्रेन से तांबे का तार व विद्युत उपकरण चोरी करते दो धराए

Samastipur News: बिथान में रेल संपत्ति की चोरी के खिलाफ आरपीएफ ने कार्रवाई की। बिथान रेलवे स्टेशन पर रेल डिब्बे से बिजली के उपकरण और तांबे का तार चुराते दो आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। आरोपितों ने चोरी का सामान कबाड़ी को बेचा। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की गई।

Samastipur News: बिथान। रेल संपत्ति की चोरी के विरुद्ध रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिथान रेलवे स्टेशन पर खड़े एक रेल डिब्बे से बिजली के उपकरण और तांबे का तार चोरी करते दो आरोपितों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों की निशानदेही पर चोरी का सामान खरीदने वाले एक कबाड़ी दुकानदार को भी गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान करीब चार किलो तांबे का तार सहित रेलवे के कई विद्युत उपकरण बरामद किए गए हैं। मामले में रेल सुरक्षा बल पोस्ट समस्तीपुर में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।जानकारी के अनुसार,रेल सुरक्षा बल हसनपुर चौकी के आरक्षी चंदन कुमार सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि बिथान स्टेशन पर खड़े डिब्बा संख्या ईसीआर 034218/सी में कुछ लोग चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक संजीत प्रसाद के नेतृत्व में रेल सुरक्षा बल हसनपुर चौकी एवं अपराध आसूचना शाखा समस्तीपुर की संयुक्त टीम ने त्वरित छापेमारी की।

गिरफ्तारी का विवरण टीम ने डिब्बे के अंदर से सुशील कुमार कुशवाहा (27 वर्ष),पिता विधानंद कुशवाहा, ग्राम गाजाबाजा वार्ड-14,थाना बिथान तथा 16 वर्षीय एक किशोर को मौके से पकड़ लिया। दोनों के पास मौजूद दो प्लास्टिक बोरों की तलाशी लेने पर रेलवे के लगभग चार किलो तांबे का तार,आठ मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट,नौ टॉगल स्विच,एक आपातकालीन लाइट,एक पंखे की वायर जाली तथा छह एलईडी ट्यूब लाइट (9 वाट) बरामद हुईं। बरामद सभी सामानों पर रेलवे का चिन्ह अंकित था।पूछताछ में आरोपितों ने स्वीकार किया कि वे यात्रियों और रेल कर्मचारियों की नजर बचाकर आपातकालीन खिड़की के रास्ते डिब्बों में प्रवेश करते थे और वहां लगे विद्युत उपकरणों की चोरी करते थे। उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व में चोरी किए गए तारों को जलाकर उसमें से तांबा निकालकर तेलनी गांव स्थित एक कबाड़ी दुकान में 800 रुपये में बेच चुके हैं।

कबाड़ी दुकानदार की गिरफ्तारी आरोपितों की निशानदेही पर रेल सुरक्षा बल की टीम ने तेलनी गांव वार्ड-8 निवासी सत्यनारायण दास (49 वर्ष) की कबाड़ दुकान पर छापेमारी की। वहां से जले हुए तार के तीन बंडल बरामद किए गए। मुख्य आरोपित सुशील कुमार ने बरामद तारों की पहचान करते हुए बताया कि यही तार उसने दो दिन पूर्व कबाड़ी को बेचा था। पूछताछ में कबाड़ी दुकानदार ने भी चोरी का सामान खरीदने की बात स्वीकार कर ली। इस मामले में उप निरीक्षक संजीत प्रसाद के बयान पर रेल सुरक्षा बल पोस्ट समस्तीपुर में अपराध संख्या 18/2026 के तहत रेल संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। गिरफ्तार सुशील कुमार कुशवाहा एवं सत्यनारायण दास को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है,जबकि नाबालिग किशोर के विरुद्ध किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है। मामले की जांच उप निरीक्षक बृजेन्द्र सिंह को सौंपी गई है।रेल सुरक्षा बल के अधिकारियों ने कहा कि रेल संपत्ति की चोरी और उससे जुड़े अवैध कारोबार पर आगे भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या चोरी से संबंधित किसी भी गतिविधि की सूचना तत्काल रेल सुरक्षा बल को दें।