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Samastipur News: महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस दीदी टीम ने समस्तीपुर जंक्शन पर चलाया जागरूकता अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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Samastipur News: समस्तीपुर। रेलवे जंक्शन पर रेल पुलिस ने महिला एवं बालिका सुरक्षा हेतु जागरूकता अभियान चलाया। महिलाओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक किया गया। पुलिस दीदी टीम ने समस्या समाधान के लिए त्वरित सहायता का आश्वासन दिया और महिलाओं को किसी भी छेड़छाड़ या उत्पीड़न की सूचना तुरंत देने की अपील की।

Samastipur News: महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस दीदी टीम ने समस्तीपुर जंक्शन पर चलाया जागरूकता अभियान

Samastipur News: समस्तीपुर। रेलवे जंक्शन पर रेल पुलिस की ओर से महिला एवं बालिका सुरक्षा को लेकर शुक्रवार को जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस दीदी टीम ने जंक्शन परिसर में रैली निकालकर यात्रियों और महिलाओं को उनके अधिकारों तथा सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक किया।

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अभियान का नेतृत्व

अभियान का नेतृत्व रेल थाना अध्यक्ष बीरबल कुमार ने किया। इसमें सब इंस्पेक्टर संदिल कुमारी, महिला सिपाही भारती कुमारी सहित रेल पुलिस के अन्य कर्मी शामिल हुए। टीम ने महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा और आत्मविश्वास की भावना बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनी अधिकारों की जानकारी देते हुए किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर तत्काल पुलिस से संपर्क करने की अपील की गई।

मुख्य उद्देश्य

पुलिस दीदी टीम ने बताया कि महिलाओं की शिकायतों पर त्वरित सहायता और आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। इसके साथ ही संवेदनशील एवं अपराध-मुक्त वातावरण तैयार करने के लिए संवेदनशील स्थलों पर नियमित गश्त और निगरानी की जा रही है।

जागरूकता कार्यक्रम

अभियान के दौरान स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों तथा छात्राओं के बीच जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने, छेड़छाड़, पीछा करने (स्टॉकिंग), साइबर अपराध समेत महिला अपराधों की रोकथाम को लेकर भी जानकारी दी गई। पीड़ित महिलाओं को सम्मानजनक सहायता, परामर्श और सुरक्षा उपलब्ध कराने की बात कही गई। पुलिस ने महिलाओं और बालिकाओं से अपील की कि किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या उत्पीड़न को सहन नहीं करें और इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दें। साइबर अपराध से बचने के लिए अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करने तथा संदिग्ध कॉल से सावधान रहने की सलाह दी गई। साथ ही किसी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की गई।

बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न

अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या है?
महिलाओं की शिकायतों पर त्वरित सहायता और आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना अभियान का प्रमुख उद्देश्य है।
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