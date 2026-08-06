Samastipur News: रात 10 से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगी पूसा रोड गुमती
Samastipur News: पूसा स्टेशन के निकट रेलवे गुमती संख्या 66 रात 10 से सुबह 6 बजे तक 7 अगस्त तक बंद रहेगी। इस समय ओवर हॉलिंग और स्लीपर बदली का कार्य होगा। रेलपथ के वरिष्ठ इंजिनियर ने अधिकारियों को इस निर्णय की जानकारी दी है। सुरक्षा कारणों से यह कदम उठाया गया है।
Samastipur News: पूसा। समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर रेलखंड के खुदीराम बोस, पूसा स्टेशन के निकट स्थित रेलवे गुमती संख्या 66 अगले 7 अगस्त तक रात 10 से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगी। इस दौरान ओवर हॉलिंग एवं स्लीपर बदली का कार्य किया जायेगा। इस संदर्भ में रेलपथ के वरिष्ठ सेक्सन इंजिनियर, मुजफ्फरपुर ने अनुमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर, डीएम, एसपी समेत इससे जुड़े कई अन्य अधिकारियों को पत्र प्रेषित किया है। जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सामानो को बदलने के लिए रेलवे ने यह कदम उठाने की जानकारी दी गई है।
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