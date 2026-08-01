Samastipur News: अवैध सामान होने की सूचना पर उत्पाद विभाग की छापेमारी
Samastipur News: समस्तीपुर उत्पाद विभाग ने मुसरीघरारी चौक स्थित एक घर में गुप्त सूचना पर छापेमारी की। कार्रवाई में पुलिस बल की तीन गाड़ियों का काफिला मौके पर पहुंचा। तलाशी के दौरान कोई अवैध सामग्री बरामद नहीं हुई। स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी। घरवालों ने बिना सूचना के कार्रवाई का विरोध किया।
Samastipur News: सरायरंजन। मुसरीघरारी चौक स्थित एक घर में शुक्रवार शाम समस्तीपुर उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान उत्पाद विभाग के अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की करीब तीन गाड़ियों का काफिला मौके पर पहुंचा, जिससे इलाके में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। बताया जाता है कि विभाग को सूचना मिली थी कि संबंधित घर में अवैध शराब या अन्य प्रतिबंधित सामग्री छिपाकर रखी गई है। सूचना के सत्यापन के लिए टीम ने पूरे घर की बारीकी से तलाशी ली। अधिकारियों ने घर के सभी कमरों, छत और अन्य हिस्सों की गहन जांच की।हालांकि,
कई घंटे तक चली तलाशी के बावजूद टीम को कोई आपत्तिजनक या संदिग्ध सामग्री बरामद नहीं हुई। इसके बाद उत्पाद विभाग की टीम बिना किसी जब्ती या गिरफ्तारी के वापस लौट गई। छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी से आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों के बीच कार्रवाई को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं होती रहीं। उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर नियमित अभियान के तहत कार्रवाई की गई थी। जांच में कोई अवैध सामग्री नहीं मिलने के कारण आगे की आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई। उधर, घरवालों ने बताया की बिना सूचना के घर की तलाशी लेने पहुंच जाते हैं और घर के लोगों को तंग तबाह करती है , जिससे परेशानी होती है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।