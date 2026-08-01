Samastipur News: अवैध सामान होने की सूचना पर उत्पाद विभाग की छापेमारी

Samastipur News: सरायरंजन। मुसरीघरारी चौक स्थित एक घर में शुक्रवार शाम समस्तीपुर उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान उत्पाद विभाग के अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की करीब तीन गाड़ियों का काफिला मौके पर पहुंचा, जिससे इलाके में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। बताया जाता है कि विभाग को सूचना मिली थी कि संबंधित घर में अवैध शराब या अन्य प्रतिबंधित सामग्री छिपाकर रखी गई है। सूचना के सत्यापन के लिए टीम ने पूरे घर की बारीकी से तलाशी ली। अधिकारियों ने घर के सभी कमरों, छत और अन्य हिस्सों की गहन जांच की।हालांकि,

कई घंटे तक चली तलाशी के बावजूद टीम को कोई आपत्तिजनक या संदिग्ध सामग्री बरामद नहीं हुई। इसके बाद उत्पाद विभाग की टीम बिना किसी जब्ती या गिरफ्तारी के वापस लौट गई। छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी से आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों के बीच कार्रवाई को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं होती रहीं। उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर नियमित अभियान के तहत कार्रवाई की गई थी। जांच में कोई अवैध सामग्री नहीं मिलने के कारण आगे की आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई। उधर, घरवालों ने बताया की बिना सूचना के घर की तलाशी लेने पहुंच जाते हैं और घर के लोगों को तंग तबाह करती है , जिससे परेशानी होती है।