Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Samastipur News: स्वतंत्रता दिवस के सफल आयोजन को लेकर की बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
Follow us on Google News
share

Samastipur News: दलसिंहसराय के अनुमंडल कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस के आयोजन की तैयारी को लेकर बैठक हुई। एसडीओ किशन कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में ध्वजारोहण, सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, स्वच्छता, विद्युत और पेयजल आपूर्ति की समीक्षा की गई। आयोजन में हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए दिशा-निर्देश भी दिए गए।

Samastipur News: स्वतंत्रता दिवस के सफल आयोजन को लेकर की बैठक

Samastipur News: दलसिंहसराय। अनुमंडल कार्यालय, दलसिंहसराय के सभागार में सोमवार को स्वतंत्रता दिवस के सफल आयोजन एवं इसकी तैयारी को लेकर अनुमंडल स्तरीय बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता एसडीओ किशन कुमार ने की। बैठक में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित होनेवाले समारोह, निर्धारित स्थलों पर ध्वजारोहण, सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, स्वच्छता, विद्युत आपूर्ति, पेयजलापूर्ति आदि के सम्बंध में सभी संबंधित पदाधिकारियों, शिक्षण संस्थानों के प्रधानों एवं प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर तैयारियों की समीक्षा की गई। इस क्रम में आयोजन में सभी वर्गों की भागीदारी एवं इसे भव्यता प्रदान करने को लेकर सम्बन्धितों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए।

ये भी पढ़ें:Samastipur News: कर्पूरी स्टेडियम में होगा स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह
ये भी पढ़ें:Sahibganj News: धूमधाम से मनेगा 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह ,तैयारी पर बैठक
ये भी पढ़ें:स्वतंत्रता दिवस: जेएनकेटी मैदान में होगा मुख्य समारोह
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Samastipur Latest News Samastipur News Independence Day

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।