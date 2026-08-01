Samastipur News: देसुआ फीडर का बिजली 4 घण्टा उपभोक्ताओं को नही मिलेगी
Samastipur News: उजियारपुर में देसुआ फीडर रविवार को चार घंटे के लिए बंद रहेगा। यह बंदी सुबह 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक चलेगी। जितवारपुर पावर हाउस से जितवारपुर विद्युत सबस्टेशन तक मेंटेनेंस के कारण भगवानपुर देसुआ, छतौना, लख्खी चौक, और अन्य गांवों में बिजली की आपूर्ति नहीं होगी।
Samastipur News: उजियारपुर। देसुआ फीडर का बिजली रविवार को 4 घंटा यानी सुबह के 10 बजे से अपराह्न के 2 बजे तक बंद रहेगी। इस दौरान जितवारपुर पावर हाउस से जितवारपुर विद्युत सबस्टेशन तक का संचरण लाइन में मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा। इसके चलते देसुआ फीडर से जुड़े बिजली उपभोक्ताओं के गांव भगवानपुर देसुआ, छतौना, लख्खी चौक, जितवारपुर चौक, जितवारपुर निजामत के अलावा पेपर मिल फीडर से जुड़े गाओ का बिजली उपभोक्ताओं की आपूर्ति उपरोक्त अवधि में नही मिलेगी। जानकारी देते हुए ग्रामीण विद्युत प्रशाखा बिशनपुर के जेई अमित कुमार ने बताया उपभोक्ताओ से निवेदन है की पानी भंडारण आदि बिजली सम्बन्धी कार्य 10 बजे से पहले सम्पन्न कर ले।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।