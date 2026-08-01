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Samastipur News: देसुआ फीडर का बिजली 4 घण्टा उपभोक्ताओं को नही मिलेगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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Samastipur News: उजियारपुर में देसुआ फीडर रविवार को चार घंटे के लिए बंद रहेगा। यह बंदी सुबह 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक चलेगी। जितवारपुर पावर हाउस से जितवारपुर विद्युत सबस्टेशन तक मेंटेनेंस के कारण भगवानपुर देसुआ, छतौना, लख्खी चौक, और अन्य गांवों में बिजली की आपूर्ति नहीं होगी।

Samastipur News: देसुआ फीडर का बिजली 4 घण्टा उपभोक्ताओं को नही मिलेगी

Samastipur News: उजियारपुर। देसुआ फीडर का बिजली रविवार को 4 घंटा यानी सुबह के 10 बजे से अपराह्न के 2 बजे तक बंद रहेगी। इस दौरान जितवारपुर पावर हाउस से जितवारपुर विद्युत सबस्टेशन तक का संचरण लाइन में मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा। इसके चलते देसुआ फीडर से जुड़े बिजली उपभोक्ताओं के गांव भगवानपुर देसुआ, छतौना, लख्खी चौक, जितवारपुर चौक, जितवारपुर निजामत के अलावा पेपर मिल फीडर से जुड़े गाओ का बिजली उपभोक्ताओं की आपूर्ति उपरोक्त अवधि में नही मिलेगी। जानकारी देते हुए ग्रामीण विद्युत प्रशाखा बिशनपुर के जेई अमित कुमार ने बताया उपभोक्ताओ से निवेदन है की पानी भंडारण आदि बिजली सम्बन्धी कार्य 10 बजे से पहले सम्पन्न कर ले।

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