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Samastipur News: चोरी की पंपसेट और पाइप के साथ दो धराए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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Samastipur News: समस्तीपुर में पुलिस ने दुधपुरा गांव में हुई चोरी की घटना का खुलासा किया। चोरी हुए सामान को बरामद कर दो आरोपितों, राजकिशोर कुमार और अमन कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। चोरी किया गया 5 एचपी का पंपसेट कृषि योजना के तहत खरीदा गया था।

Samastipur News: चोरी की पंपसेट और पाइप के साथ दो धराए

Samastipur News: समस्तीपुर | मुफस्सिल थाने की पुलिस ने दुधपुरा गांव में हुई चोरी की घटना का खुलासा करते हुए चोरी किये गए सामान बरामद कर दो आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान दुधपुरा वार्ड संख्या-4 निवासी घुनटुन पासवान के पुत्र राजकिशोर कुमार तथा ताजपुर थाना क्षेत्र के भैरोखड़ा गांव निवासी नारायण साह के पुत्र एवं कबाड़ी दुकानदार अमन कुमार के रूप में की गई हैं। जानकारी के अनुसार, दुधपुरा वार्ड-4 निवासी प्रशांत प्रकाश ने थाना में आवेदन देकर बताया था कि उनके घर के बाहर बने स्टोर रूम से 5 एचपी का ग्रिप्स पंपसेट चोरी हो गया है।

उन्होंने बताया कि यह पंपसेट करीब 10 वर्ष पूर्व किसान कृषि योजना के तहत अनुदान पर लगभग 20 हजार रुपये में खरीदा गया था।

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