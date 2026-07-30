Samastipur News: मगरदही घाट से तीन लीटर देसी शराब के साथ युवक गिरफ्तार
Samastipur News: समस्तीपुर में नगर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मगरदही घाट से बंटी महतो को 3 लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया। बंटी महतो, जो कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मूसेपुर का निवासी है, शराब बेचने के लिए वहाँ मौजूद था। पुलिस ने छापेमारी कर उसे पकड़ लिया और संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया।
Samastipur News: समस्तीपुर । नगर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए शहर के मगरदही घाट से एक युवक को तीन लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मूसेपुर निवासी जय नारायण महतो के पुत्र बंटी महतो के रूप में की गयी है। पुलिस के अनुसार आरोपी मगरदही घाट पर देसी शराब की बिक्री कर रहा था। सूचना मिलने पर छापेमारी की गई, जिसमें उसके पास से तीन लीटर देसी शराब बरामद हुई। इस संबंध में नगर थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध मध निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
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