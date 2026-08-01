Samastipur News: नशे की हालत में हंगामा कर रहे तीन गिरफ्तार
Samastipur News: वारिसनगर के सतमलपुर गांव में तीन लोगों को नशे की हालत में हंगामा करने पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरोगा चांदनी कुमारी को सूचना मिली और उन्होंने पुलिस बल के साथ कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपित मो. इमरान, मो. अशफाक और मो. शाहिद हैं, जिन्हें मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
Samastipur News: वारिसनगर। थाना क्षेत्र के सतमलपुर गांव में नशे की हालत में हंगामा कर रहे तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरोगा चांदनी कुमारी को हंगामे की सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस बल के साथ वह पहुंचकर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान सतमलपुर गांव निवासी मो. इमरान, मो. अशफाक और मो. शाहिद के रूप में हुई है। पुलिस ने तीनों की मेडिकल जांच कराने के बाद शनिवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
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