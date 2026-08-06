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Samastipur News: आरोपी को दो माह बाद किया गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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Samastipur News: वारिसनगर के शादीपुर बथनाहा गांव से पुलिस ने दो महीने बाद फरार आरोपी अजीत कुमार को गिरफ्तार किया। उसे गुप्त सूचना के आधार पर दबोचा गया और उसकी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एक महीने पहले ही लड़की को अपनी बरामद कर लिया गया था।

Samastipur News: आरोपी को दो माह बाद किया गिरफ्तार

Samastipur News: वारिसनगर। स्थानीय थाना क्षेत्र के लखनपट्टी पंचायत स्थित शादीपुर बथनाहा गांव से पुलिस ने लड़की भगाने के मामले में फरार आरोपी को दो माह बाद गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष सर्वेश झा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर दारोगा जय श्रीराम ने पुलिस बल के साथ छापेमारी कर अजीत कुमार को गिरफ्तार किया। वह वैशाली जिले के जंदाहा थाना क्षेत्र के यदुनंदन पुर गांव का रहने वाला बताया गया है। पूछताछ के बाद बुधवार को उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, लड़की को एक माह पूर्व ही बरामद कर लिया गया था।

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