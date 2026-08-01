Samastipur News: 295 ग्राम गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार, भेजा गया जेल
Samastipur News: वारिसनगर के छतनेश्वर गांव में पुलिस ने 295 ग्राम गांजा के साथ एक तस्कर मो. बादल को गिरफ्तार किया। दरोगा अमर कुमार को गुप्त जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर छापेमारी की गई। गिरफ्तार किए गए तस्कर को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
Samastipur News: वारिसनगर। थाना क्षेत्र के छतनेश्वर गांव से पुलिस ने 295 ग्राम गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। दरोगा अमर कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस बल के साथ छतनेश्वर पंचायत के वार्ड संख्या-3 में छापेमारी की गई। इस दौरान मो. बादल को गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद शनिवार को उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
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