Samastipur News: मारपीट मामले में 5 गिरफ्तार
Samastipur News: पूसा, वैनी थाना पुलिस ने मारपीट के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में राजा कुमार, जय कुमार, कुन्दन कुमार, राकेश कुमार और अजीत कुमार शामिल हैं। सभी को गिरफ्तार कर अग्रेतर कार्रवाई के लिए कोर्ट भेज दिया गया है।
Samastipur News: पूसा। वैनी थाना पुलिस ने मारपीट के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष कल्पना कुमारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों में शिवशंकर ठाकुर के पुत्र राजा कुमार, मनोज ठाकुर के पुत्र जय कुमार, सीताराम साह के पुत्र कुन्दन कुमार, दुलारचंद साह के पुत्र राकेश कुमार एवं अजीत कुमार साह शामिल है। सभी को गिरफ्तार कर अग्रेतर करवाई के लिए कोर्ट भेज दिया गया है।
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