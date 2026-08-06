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Samastipur News: समस्या को लेकर उठाई आवाज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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Samastipur News: कल्याणपुर में पंचायत समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रमुख कृष्णा देवी ने अध्यक्षता की। सदस्यों ने रतवारा में कचरा उठाने, विद्युत आपूर्ति, अतिक्रमण और आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्माण पर चर्चा की। उन्होंने ग्रामीण सड़कों पर जल जमाव और विकास योजनाओं का भी प्रस्ताव रखा।

Samastipur News: समस्या को लेकर उठाई आवाज

Samastipur News: कल्याणपुर। पंचायत समिति भवन के सभागार में बुधवार को पंचायत समिति की बैठक का आयोजन प्रमुख कृष्णा देवी की अध्यक्षता में हुई। इसमें उप प्रमुख कल्पना कुमारी, बीडीओ अरविंद कुमार एवं अंचलाधिकारी शशि रंजन आदि लोग मौजूद थे। बैठक में जहां सदस्यों के द्वारा रतवारा में कचरा उठाव नहीं होने तथा विद्युत आपूर्ति को लेकर मामला उठाया। लदौरा के सदस्य वीरेंद्र प्रसाद सिंह ने अतिक्रमण, स्वास्थ्य, नल जल एवं आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्माण को लेकर अपनी बात रखी। सदस्यों के द्वारा योजना का प्रस्ताव रखना, आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्माण, ग्रामीण इलाकों की सड़कों पर लगे जल जमाव का भी मुद्दा सदस्यों के द्वारा उठाया गया।

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