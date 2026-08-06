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Samastipur News: हरदिया पंचायत के सहयोग शिविर में आवेदनों का निष्पादन शून्य रहा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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Samastipur News: सिंघिया प्रखंड के हरदिया और निरपुरभरडिया पं चायतों में बुधवार को सहयोग शिविर आयोजित हुआ। हरदिया पंचायत में 121 आवेदनों में से कोई भी आवेदन नहीं निष्पादित हुआ, जबकि निरपुरभरडिया में 109 में से 36 का निष्पादन हुआ। बीडीओ ने तकनीकी संभावनाओं का उल्लेख किया।

Samastipur News: हरदिया पंचायत के सहयोग शिविर में आवेदनों का निष्पादन शून्य रहा

Samastipur News: सिंघिया,एसं। प्रखंड क्षेत्र के दो पंचायतों हरदिया और निरपुरभरड़िया में बुधवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। हरदिया पंचायत में प्राप्त कुल 121आवेदनों में एक भी आवेदनों का निष्पादन नहीं हो सका। बीडीओ ने बताया कि प्राप्त आवेदनों में राशनकार्ड से संबंधित 90, ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित 28, पंचायती राज से संबंधित 2 और आरटीपीएस से संबंधित 1 आवेदन है। पोर्टल के काम नहीं करने व आवेदनों में त्रुटि रहने के कारण राशनकार्ड से संबंधित आवेदनों का निष्पादन नहीं हो सका है। बीडीओ ने बताया कि अन्य आवेदनों का निष्पादन एक-दो दिन में कर दिया जाएगा। निरपुरभरड़िया पंचायत के शिविर में कुल 109 आवेदनों में 36 का निष्पादन हुआ।

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73 आवेदन विभिन्न कारणों से लंबित रखा है। मौके पर डीआरडीए डायरेक्टर आशुतोष आनंद,सीओ मोनी कुमारी,बीईओ मनोज झा,मनरेगा पीओ जितेंद्र कुमार,एमओ उत्कर्ष कुमार समेत सभी पदाधिकारी मौजूद थे।

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