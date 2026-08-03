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Samastipur News: युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत, हत्या का आरोप लगाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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Samastipur News: समस्तीपुर के कर्पूरीग्राम थाना क्षेत्र के जगतसिंहपुर गांव में एक युवक प्रिंस कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि उसे करंट लगाकर मारा गया है। घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों में शोक और आक्रोश है।

Samastipur News: युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत, हत्या का आरोप लगाया

Samastipur News: समस्तीपुर | निप्र : कर्पूरीग्राम थाना क्षेत्र के जगतसिंहपुर गांव में सोमवार को एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान पुनास गांव निवासी प्रिंस कुमार के रूप में हुई है, जो अपने नाना के घर रहकर जीवनयापन कर रहा था। घटना के बाद परिजनों में शोक और आक्रोश का माहौल है। ननिहाल पक्ष के अनुसार, प्रिंस खेत में चारा काटने गया था। इसी दौरान वह कथित तौर पर बिजली के करंट की चपेट में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलसकर बेहोश हो गया। आनन-फानन में उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

अस्पताल पहुंची मृतक की बहन ने घटना को संदिग्ध बताते हुए ननिहाल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि प्रिंस को लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा था और उसकी करंट लगाकर हत्या की गई है। इधर सूचना पर कर्पूरीग्राम थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बताया कि रिपोर्ट में मौत के कारणों का स्पस्ट पता चल सकेगा। परिजनों

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