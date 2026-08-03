Samastipur News: ससुराल गए युवक की मिली लाश, सास- पत्नी गिरफ्तार
Samastipur News: मोहनपुर थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव के युवक संकेत कुमार की लाश जंदाहा थाना क्षेत्र में मिली। लाश पर चोटें और गले में फांसी के निशान पाए गए। मृतक की पत्नी और सास को पुलिस ने शक के आधार पर गिरफ्तार किया है। मामले की छानबीन जारी है।
Samastipur News: मोहनपुर , एसं। मोहनपुर थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव के युवक की जंदाहा थाना क्षेत्र में सोमवार को लाश मिली। लाश पर चोटे और उसके गले में फांसी के फंदे के निशान पाए गए हैं। इस संबंध में शक के आधार पर मृतक के पत्नी और सास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाना परिसर में दोनों से पूछताछ की जा रही है।
घटना का विवरण
पुलिस सूत्रों ने बताया कि जंदाहा थाना क्षेत्र के बहसी गांव में सोमवार की सुबह एक लाश पाई गई। यह लाश सड़क के किनारे पड़ी थी। लाश को जंदाहा थाना क्षेत्र में होने के कारण वहां की पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। उसकी पहचान मोहनपुर थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव निवासी नरेश पासवान के पुत्र संकेत कुमार (32) के रूप में की गई। मृतक का संबंध मोहनपुर थाना क्षेत्र में होने के कारण जंदाहा पुलिस ने उसे मोहनपुर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने तुरंत छानबीन शुरू कर दी।
मृतक की पृष्ठभूमि
घटना के संबंध में बताया गया है कि मृतक शनिवार को पटोरी थाना क्षेत्र में अवस्थित धर्मपुर बांदे (बांदे करनौती) गांव गया था। वहां उसका ससुराल है। रविवार को उसके सास ने उसके घर जलालपुर आकर बताया कि उसका दामाद संकेत कुमार अचानक लापता हो गया है। खोजबीन की गई, लेकिन उसका पता नहीं चल सका।
पुलिस की कार्रवाई
सोमवार की सुबह में मोहनपुर थाना के पुलिस ने जब लाश को अपने कब्जे में ले लिया, तो शक के आधार पर मृतक की पत्नी और उसकी सास को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि मृतक के गले में फांसी के फंदे के निशान है और उसके दोनों पैर टूटे हुए हैं। उनके जबरे पर भी चोट का निशान पाया गया है। आशंका जताई जा रही है कि उसकी हत्या की गई है।
सामान्य प्रश्न
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