Samastipur News: मोबाइल चोरी के आरोप में युवक गिरफ्तार
Samastipur News: समस्तीपुर रेलवे जंक्शन पर एक युवक को यात्री का मोबाइल चोरी करने के आरोप में पकड़ा गया है। विकट स्थिति में, रेल पुलिस ने चार बच्चों को स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस से सुरक्षित बरामद किया है। सभी बच्चे दरभंगा से सकरी जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें सुरक्षित चाइल्ड लाइन को सौंप दिया है।
Samastipur News: समस्तीपुर। स्थानीय रेलवे जंक्शन पर यात्री का मोबाइल चोरी करने के आरोप में रेल पुलिस ने एक युवक को पकड़ लिया। मामले में बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाना क्षेत्र निवासी यात्री विजय कुमार की शिकायत पर रेल पुलिस ने जांच शुरू की थी। जांच के दौरान मोबाइल चोरी के आरोप में मोनू कुमार को पकड़ा गया। वह दरभंगा जिले के हायाघाट थाना क्षेत्र के मूकसुदपुर का रहने वाला है। रेल पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस से चार बच्चे बरामद समस्तीपुर : स्थानीय जंक्शन पर रेलवे पुलिस ने स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस से चार बच्चों को बरामद किया।
बताया गया कि सभी बच्चे दरभंगा से सकरी जाने के लिए ट्रेन में सवार हुए थे। ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों की नजर बच्चों पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना रेलवे पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के समस्तीपुर जंक्शन पहुंचने पर रेलवे पुलिस ने बच्चों को ट्रेन से उतारा और उन्हें सुरक्षित अपने संरक्षण में लिया। पुलिस ने बच्चों से पूछताछ कर उनके स्वजनों के संबंध में जानकारी जुटाई। रेलवे पुलिस ने बारामद चारों बच्चों को सुरक्षित चाइल्ड लाइन को सुपुर्द कर दिया।
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