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Samastipur News: बारिश के बावजूद फरियादियों की रही भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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Samastipur News: समस्तीपुर में बारिश के बावजूद कई पंचायतों में सहयोग शिविर में भारी भीड़ रही। लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए सुबह से ही शिविर में उपस्थित रहे। मुख्यतः नल-जल योजना और राशन कार्ड से संबंधित समस्याओं के लिए शिकायतें आईं। अधिकारियों ने कई मामलों का त्वरित समाधान किया।

Samastipur News: बारिश के बावजूद फरियादियों की रही भीड़

Samastipur News: समस्तीपुर, हिटी। बारिश के बावजूद बुधवार को जिले के करीब एक दर्जन पंचायतों में लगे सहयोग शिविर में लोगों की भीड़ लगी रही। अपनी समस्याओं के निदान को लेकर लोग शिविर में सुबह से ही डटे रहे। बारिश के कारण लोगों को काफी परेशानी हुई, फिर भी शिविर में जनसमूह उमड़ पड़ा। शिविर के दौरान सबसे अधिक नल-जल योजना, मनरेगा सहित अन्य योजनाओं का सही से लाभ नहीं मिलने की शिकायत लोगों ने की। पदाधिकारियों ने कई मामलों का ऑन स्पॉट निदान किया।

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शिविर में अधिकारियों की मौजूदगी

: मोरवा। प्रखंड के बाजितपुर करनैल एवं ररियाही पंचायत में एडीएम राजेश कुमार सिंह ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करने की बात कही। इसके अलावा राशन कार्ड से जुड़ी समस्याओं को लेकर भी बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन दिए। कई लाभुकों ने नए राशन कार्ड बनाने, नाम जोड़ने एवं त्रुटियों के सुधार की मांग रखी। मौके पर बीडीओ अरुण कुमार निराला,सीओ आलोक रंजन, पीओ रंजीत कुमार, बीईओ संजय कुमार, एमओ अमरनाथ पाठक, संजीव कुमार, बीसीओ रविरंजन कुमार, डॉ हरिशंकर प्रसाद ,जीविका प्रबंधन गोपी कृष्ण, 20 सूत्री अध्यक्ष सर्वेन्दु कुमार शरण, मुखिया सुचिता कुमारी,नेमोलाल रजक बजरंगी साहनी समेत सैकड़ो लोग मौजूद थे।

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विशेष सहयोग शिविर का आयोजन

पूसा: प्रखंड के चकले वैनी पंचायत में विशेष सहयोग शिविर का आयोजन बुधवार को किया गया। अध्यक्षता जिला कल्याण पदाधिकारी अनिल कुमार सिन्हा ने किया। पीएचसी प्रभारी डॉ.राकेश कुमार सिंह, सीओ बागीशा प्रियदर्शी, ज्योति कुमारी, राजीव नयन समेत जनप्रतिनिधि व कर्मी मौजूद थे। इधर, महमदपुर कोआरी पंचायत के दिगंबरा स्कूल परिसर में मुखिया संजीव कुमार सिंह की अध्यक्षता में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया।

सामान्य प्रश्न

समस्तीपुर में हुआ सहयोग शिविर किस दिन आयोजित किया गया?
सहयोग शिविर बुधवार को आयोजित किया गया।
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