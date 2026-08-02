Samastipur News: प्रथम सोमवारी पर खुदनेश्वर धाम में उमड़ेगा आस्था का सैलाब

Samastipur News: मोरवा। सावन की प्रथम सोमवारी को आज प्रखण्ड स्थित प्रसिद्ध खुदनेश्वर धाम में आस्था का जनसैलाब उमड़ने की संभावना है। जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन समिति के अनुसार सोमवार को करीब डेढ़ लाख श्रद्धालु स्वयंभू शिवलिंग पर जलाभिषेक करेंगे। इसे लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 24 घंटे तक चलने वाली अष्ट जाम की शुरुआत हो चुकी है।

मंदिर प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष इंद्रदेव शर्मा ने बताया की श्रद्धालुओं से आग्रह किया गया है कि सोने और चांदी के जेवरात पहनकर मंदिर और मेला परिसर में प्रवेश न करें। रविवार की देर रात्रि से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है। समस्तीपुर सहित दरभंगा, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, वैशाली तथा आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में कांवरिये और शिवभक्त खुदनेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। पूरे मंदिर परिसर में हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से वातावरण भक्तिमय बना हुआ है।

सुविधाएं और सुरक्षा

श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए मंदिर परिसर में बैरिकेडिंग, अलग-अलग प्रवेश एवं निकास मार्ग, पेयजल, चिकित्सा, प्रकाश व्यवस्था तथा साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, दंडाधिकारी एवं स्वयंसेवकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष निगरानी रखी जाएगी।खुदनेश्वर धाम में स्थापित स्वयंभू शिवलिंग के प्रति श्रद्धालुओं की गहरी आस्था है। मान्यता है कि यहां सच्चे मन से पूजा-अर्चना एवं जलाभिषेक करने पर भगवान शिव भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसी आस्था के कारण सावन के प्रत्येक सोमवार को यहां हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं, जबकि प्रथम सोमवारी पर यह संख्या डेढ़ लाख तक पहुंचने का अनुमान है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से कतारबद्ध होकर जलाभिषेक करने, सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग देने तथा अफवाहों से बचने की अपील की है। मंदिर समिति ने बताया कि सभी व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी की जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।