Samastipur News: श्रद्धा व उल्लास के साथ मधुश्रावणी पूजा शुरू
Samastipur News: मिथिला में मधु श्रावणी पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। नवविवाहिताओं ने पति की दीर्घायु की कामना की। यह पर्व एक विशिष्ट धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व है, जिसमें विशेष पूजा-अर्चना, कथा वाचन एवं पारंपरिक रीति-रिवाज का महत्व है।
Samastipur News: हसनपुर निज संवाददाता। मिथिला की लोक आस्था, सांस्कृतिक परम्परा का प्रतीक, मधु श्रावणी पर्व श्रद्धा भक्ति उल्लास के साथ पटसा देवधा, फूलहारा, दूधपुरा, दाथ ,मालीपुर आदि विभिन्न गांवों में शुरू हो गया। नवविवाहिताओ ने पति की दीर्घायु की कामना की। मिथिला के पारंपरिक चर्चित मधुश्रावणी पर्व को मधुर मैथिली गीतनाद के संग हर्षोल्लास सहित मनाया जा रहा है।
पर्व का महत्व
साहित्यकार आचार्य विजयव्रत कंठ बताते हैं कि मिथिला में श्रावण कृष्ण पक्ष पंचमी से लेकर तेरह दिनों श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया तक नवविवाहित कन्याओं ने अपने लंबे सुहाग के लिए यह विशिष्ट पर्व मनाती हैं। जिसमें विषहरी, गौरी संग महादेव की विशेष पूजा अर्चना होती है। अक्षत से निर्मित पिठार से आकर्षक अरिपन बनाया जाता है। जहां मिट्टी से नाग और हल्दी से गौरी निर्माण कर काठ की सुसज्जित पीढी पर उन्हें विराजमान किया जाता है। प्रसाद के रुप में आम, केला, खीरा, नारियल, पंचमेवा एवं अनेक प्रकार मिठाई चढाया जाता है। गांव की बुजुर्ग महिला के द्वारा तेरह दिनों तक कथा का वाचन किया जाता है।
पारंपरिक रीतियाँ
मधुश्रावणी पर नवविवाहित महिलाएं पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार 'फूल लोढ़ने' की रस्म निभाई। सुबह स्नान के बाद महिलाओं ने पूजा-अर्चना के लिए विभिन्न प्रकार के ताज़े फूल एकत्र किए। यह परंपरा मिथिला की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है और सुखी वैवाहिक जीवन, सौभाग्य तथा समृद्धि की कामना के साथ संपन्न की जाती है।
सामान्य प्रश्न
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