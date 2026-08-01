Samastipur News: हथियार के साथ एक युवक को पकड़कर ग्रामीणों ने किया पुलिस के हवाले

Samastipur News: हथियार के साथ एक युवक को पकड़कर ग्रामीणों ने किया पुलिस के हवाले
Samastipur News: विभूतिपुर के किशनपुर टभका में ग्रामीणों ने एक युवक को कट्टा दिखाने के आरोप में पकड़ा। पुलिस ने उसकी बैग की तलाशी में एक कट्टा और दो गोली बरामद की। युवक की पहचान बेगूसराय निवासी अमित कुमार के रूप में हुई। उसे इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Samastipur News: विभूतिपुर। थाना क्षेत्र के किशनपुर टभका में एक व्यक्ति को कट्टा का भय दिखाने वाला युवक को ग्रामीणों ने पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने जब उसकी बैग की तलाशी ली तो उससे एक कट्टा और दो गोली बरामद हुआ। पकड़ाया युवक बेगूसराय जिले के बरौनी थाना अंतर्गत पिपरा निवासी अजय कुमार सिंह का पुत्र अमित कुमार बताया गया है। पुलिस ने पकड़ाए युवक को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया है। चर्चा है कि युवक पॉलिटेक्निक का छात्र है। पूछे जाने पर थानाध्यक्ष सुनील कुमार झा ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने युवक को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया है।
जहाँ चौकीदार की निगरानी में उपचार जारी है। इस दौरान उसके बैग से एक कट्टा और दो गोली बरामद किया गया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।
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