Samastipur News: दरबा में ठनका गिरने से युवक की मौत

Samastipur News: मोरवा। हलई थाना क्षेत्र की दरबा पंचायत में शनिवार को वज्रपात की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान हरेराम राय के पुत्र बसंत राय के रूप में की गई है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। ग्रामीणों ने बताया कि बसंत राय चौर में भैंस चराने के लिए गया हुआ था। इसी दौरान अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और बूंदाबांदी शुरू हो गई। देखते ही देखते तेज चमक और गर्जन के साथ ठनका गिरा, जिसकी चपेट में आकर बसंत मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। जब तक लोग कुछ समझ पाते और परिजनों को सूचित करते, उसकी मौत हो चुकी थी。