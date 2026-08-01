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Samastipur News: दरबा में ठनका गिरने से युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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Samastipur News: मोरवा के हलई थाना क्षेत्र की दरबा पंचायत में शनिवार को वज्रपात की चपेट में आने से बसंत राय की मौत हो गई। वह भैंस चराने गया था जब मौसम अचानक बदल गया। घटनास्थल पर पहुंचने पर ग्रामीणों ने शव की जानकारी दी। बसंत परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य था, जिसके निधन से परिजनों में हाहाकार मचा।

Samastipur News: दरबा में ठनका गिरने से युवक की मौत

Samastipur News: मोरवा। हलई थाना क्षेत्र की दरबा पंचायत में शनिवार को वज्रपात की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान हरेराम राय के पुत्र बसंत राय के रूप में की गई है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। ग्रामीणों ने बताया कि बसंत राय चौर में भैंस चराने के लिए गया हुआ था। इसी दौरान अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और बूंदाबांदी शुरू हो गई। देखते ही देखते तेज चमक और गर्जन के साथ ठनका गिरा, जिसकी चपेट में आकर बसंत मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। जब तक लोग कुछ समझ पाते और परिजनों को सूचित करते, उसकी मौत हो चुकी थी。

घटनास्थल पर भीड़

वज्रपात की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण चौर की ओर दौड़ पड़े और घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। परिजनों को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, घर में हाहाकार मच गया। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक ही परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य था, जिसकी असमय मौत से परिजनों के सामने गहरा संकट खड़ा हो गया है।

स्थानीय थाना की जानकारी

हलई थानाध्यक्ष शैलेश कुमार ने बताया कि ग्रामीणों के माध्यम से घटना की सूचना मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बसंत राय की मौत कैसे हुई?
बसंत राय की मौत वज्रपात की चपेट में आने से हुई।
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