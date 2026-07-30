Samastipur News: विद्यालय में पौधरोपण अभियान की शुरुआत
Samastipur News: मोरवा। सभी लोगों को मां के नाम पर एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। यह
Samastipur News: मोरवा। सभी लोगों को मां के नाम पर एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। यह पेड़ न केवल मां को यादगार रखेगा बल्कि आने वाले पीढ़ी को इसका पूरा लाभ मिलेगा। स्वच्छ वातावरण और हरा भरा पर्यावरण मिले इसको लेकर आज जरूरी है की हर लोग पौधारोपण की ओर एक कदम बढ़ावें। यह बातें उच्च माध्यमिक विद्यालय बनवीरा के एचएम श्वेता श्रीवास्तव ने कहीं। गुरुवार को इको क्लब के द्वारा विद्यालय में पौधारोपण अभियान की शुरुआत करते हुए उनके द्वारा बताया गया कि पेड़ हर दृष्टिकोण से लोगों के लिए लाभदायक है। प्रकृति का यह नायाब तोहफा है जिसके लिए हर लोगों को पहल करने की जरूरत है।
इस अवसर पर इको क्लब के प्रभारी शिक्षक संजीव कुमार ने सभी छात्र और छात्राओं को पौधा लगाने में सहयोग किया। मौके पर मनोज कुमार समेत सभी शिक्षक और बच्चे मौजूद थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।