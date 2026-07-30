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Samastipur News: विद्यालय में पौधरोपण अभियान की शुरुआत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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Samastipur News: मोरवा। सभी लोगों को मां के नाम पर एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। यह

Samastipur News: विद्यालय में पौधरोपण अभियान की शुरुआत

Samastipur News: मोरवा। सभी लोगों को मां के नाम पर एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। यह पेड़ न केवल मां को यादगार रखेगा बल्कि आने वाले पीढ़ी को इसका पूरा लाभ मिलेगा। स्वच्छ वातावरण और हरा भरा पर्यावरण मिले इसको लेकर आज जरूरी है की हर लोग पौधारोपण की ओर एक कदम बढ़ावें। यह बातें उच्च माध्यमिक विद्यालय बनवीरा के एचएम श्वेता श्रीवास्तव ने कहीं। गुरुवार को इको क्लब के द्वारा विद्यालय में पौधारोपण अभियान की शुरुआत करते हुए उनके द्वारा बताया गया कि पेड़ हर दृष्टिकोण से लोगों के लिए लाभदायक है। प्रकृति का यह नायाब तोहफा है जिसके लिए हर लोगों को पहल करने की जरूरत है।

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इस अवसर पर इको क्लब के प्रभारी शिक्षक संजीव कुमार ने सभी छात्र और छात्राओं को पौधा लगाने में सहयोग किया। मौके पर मनोज कुमार समेत सभी शिक्षक और बच्चे मौजूद थे।

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