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Samastipur News: चापाकल पर पानी लेने गए मजदूर को लगा करंट, मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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Samastipur News: शिवाजीनगर के घिवाही पंचायत में एक मजदूर, सीताराम मुखिया, मंगलवार को हैंडपम्प से पानी लेते समय बिजली के कटे तार की चपेट में आकर मौत के घाट उतर गया। सीताराम अपने पीछे पत्नी और चार बच्चों को छोड़ गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है।

Samastipur News: चापाकल पर पानी लेने गए मजदूर को लगा करंट, मौत

Samastipur News: शिवाजीनगर एसं। प्रखंड अंतर्गत घिवाही पंचायत के वार्ड 11 में मंगलवार को हैंडपंप से पानी लेने गए एक मजदूर की बिजली के कटे तार की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही शिवाजीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक घिवाही पंचायत के वार्ड 11 निवासी श्रीचंद्र मुखिया के पुत्र सीताराम मुखिया था। मृतक के फुफेरे भाई संजय कुमार ने बताया कि मंगलवार दोपहर सीताराम मुखिया घर के समीप चापाकल पर पानी लेने गए थे। वहीं मोटर का तार एक जगह कट गया था। इसी दौरान सीताराम का पैर कटे हुए तार पर पड़ गया और वह तेज करंट की चपेट में आ गए और मौके पर ही मौत हो गई।

सीताराम मुखिया अपने पीछे पत्नी सुमित देवी, दो पुत्र और दो पुत्रियों का भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। इधर इस घटना के संबंध में थानाध्यक्ष रवींद्र कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिला था।शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया गया है । आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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