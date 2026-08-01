Samastipur News: सीडीपीओ ने सेविकाओं से किया जबाब तलब

Samastipur News: मोरवा में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पोषाहार की खरीद में अनियमितताओं का मामला सामने आया है। सीडीपीओ ने सेविकाओं से स्पष्टीकरण मांगा है कि कम कीमत पर कैसे सामग्री खरीदी जा रही है, जबकि बाजार में कीमतें अधिक हैं। सेविकाएं उच्च अधिकारियों से मदद मांग रही हैं।

Samastipur News: मोरवा। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पोषाहार एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों की खरीद में कथित अनियमितताओं का मामला सामने आने के बाद सीडीपीओ के द्वारा सेविकाओं से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जारी पत्र में यह पूछा गया है कि जब बाजार में सरसों तेल, मूंगदाल और चावल जैसी वस्तुओं की कीमत विभाग द्वारा निर्धारित दर से अधिक है, तो कम कीमत पर खरीदारी कैसे की जा रही है।

खरीदारी में अनियमितताएँ पत्र में उदाहरण देते हुए कहा गया है कि बाजार में सरसों तेल की कीमत लगभग 190 से 200 रुपये प्रति लीटर है, जबकि विभागीय दर 110 रुपये प्रति लीटर है। इसी प्रकार मूंगदाल बाजार में 120 रुपये प्रति किलो के आसपास है, जबकि विभागीय दर 80 रुपये प्रति किलो तथा चावल बाजार में 40 से 50 रुपये प्रति किलो के मुकाबले विभागीय दर 26 रुपये प्रति किलो निर्धारित है। ऐसे में सेविकाओं से पूछा गया है कि वे निर्धारित राशि में सामग्री की खरीद कैसे कर रही हैं।

सेविकाओं का आक्रोश इसको लेकर अब सेविकाओं के द्वारा सीडीपीओ के खिलाफ आक्रोश पनपने लगा है। सेविकाओं का कहना है कि निर्देश अधिकारी देते हैं उनकी गर्दन फंसती है तो सेविकाओं को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। मामला उस समय खड़ा हुआ जब बाजार मूल्य से कम कीमत पर खरीदारी किये जाने का मामला एक परिवादी के द्वारा लोक शिकायत में दर्ज कराया गया। 27 जुलाई को सीडीपीओ श्वेता कुमारी के द्वारा सामूहिक रूप से सभी 212 केन्द्रों के सेविकाओं से स्पष्टीकरण की मांग की गई है कि इतने दिनों से आखिर कम कीमत पर सामानों की खरीदारी कैसे हो रही है। इस आशय की जानकारी मांगी जा रही है तो उसका ठीकरा सेविकाओं पर फोड़ा जा रहा है। इस बाबत से सेविकाओं ने उच्च अधिकारी का दरवाजा खटखटाने की बात कही है।