Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Samastipur News: सीडीपीओ ने सेविकाओं से किया जबाब तलब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
Follow us on Google News
share

Samastipur News: मोरवा में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पोषाहार की खरीद में अनियमितताओं का मामला सामने आया है। सीडीपीओ ने सेविकाओं से स्पष्टीकरण मांगा है कि कम कीमत पर कैसे सामग्री खरीदी जा रही है, जबकि बाजार में कीमतें अधिक हैं। सेविकाएं उच्च अधिकारियों से मदद मांग रही हैं।

Samastipur News: सीडीपीओ ने सेविकाओं से किया जबाब तलब

Samastipur News: मोरवा। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पोषाहार एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों की खरीद में कथित अनियमितताओं का मामला सामने आने के बाद सीडीपीओ के द्वारा सेविकाओं से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जारी पत्र में यह पूछा गया है कि जब बाजार में सरसों तेल, मूंगदाल और चावल जैसी वस्तुओं की कीमत विभाग द्वारा निर्धारित दर से अधिक है, तो कम कीमत पर खरीदारी कैसे की जा रही है।

ये भी पढ़ें:Bhabua News: नियमित रूप से आंगनबाड़ी केंद्र संचालित करने का निर्देश

खरीदारी में अनियमितताएँ

पत्र में उदाहरण देते हुए कहा गया है कि बाजार में सरसों तेल की कीमत लगभग 190 से 200 रुपये प्रति लीटर है, जबकि विभागीय दर 110 रुपये प्रति लीटर है। इसी प्रकार मूंगदाल बाजार में 120 रुपये प्रति किलो के आसपास है, जबकि विभागीय दर 80 रुपये प्रति किलो तथा चावल बाजार में 40 से 50 रुपये प्रति किलो के मुकाबले विभागीय दर 26 रुपये प्रति किलो निर्धारित है। ऐसे में सेविकाओं से पूछा गया है कि वे निर्धारित राशि में सामग्री की खरीद कैसे कर रही हैं।

ये भी पढ़ें:Palamu News: ऑनलाइन पंजीकरण के नाम पर अवैध वसूली की शिकायत

सेविकाओं का आक्रोश

इसको लेकर अब सेविकाओं के द्वारा सीडीपीओ के खिलाफ आक्रोश पनपने लगा है। सेविकाओं का कहना है कि निर्देश अधिकारी देते हैं उनकी गर्दन फंसती है तो सेविकाओं को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। मामला उस समय खड़ा हुआ जब बाजार मूल्य से कम कीमत पर खरीदारी किये जाने का मामला एक परिवादी के द्वारा लोक शिकायत में दर्ज कराया गया। 27 जुलाई को सीडीपीओ श्वेता कुमारी के द्वारा सामूहिक रूप से सभी 212 केन्द्रों के सेविकाओं से स्पष्टीकरण की मांग की गई है कि इतने दिनों से आखिर कम कीमत पर सामानों की खरीदारी कैसे हो रही है। इस आशय की जानकारी मांगी जा रही है तो उसका ठीकरा सेविकाओं पर फोड़ा जा रहा है। इस बाबत से सेविकाओं ने उच्च अधिकारी का दरवाजा खटखटाने की बात कही है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए किस प्रकार की सामग्रियों की खरीद में अनियमितताएँ हैं?
आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पोषाहार एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों की खरीद में कथित अनियमितताएँ सामने आई हैं।
ये भी पढ़ें:Mau News: पोषण अभियान में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Samastipur Latest News Samastipur News Anganwadi अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।