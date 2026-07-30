Samastipur News: जेई के जांच प्रतिवेदन की डीएम से जांच की मांग

Samastipur News: खानपुर। प्रखंड के श्रीपुर गाहर पूर्वी पंचायत में छठी वित्त योजना नौ एवं दस में खानपुर प्रखंड के कनीय अभियंता अजय भारती के गलत जांच प्रतिवेदन दिए जाने की जांच व कार्रवाई की मांग ग्रामीणों ने डीएम एवं डीपीआरओ से की है। इसको लेकर जेई के प्रति ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत डीएम एवं डीपीआरओ से करते हुए कनीय अभियंता के विरुद्ध उचित कार्रवाई कर इसकी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

ग्रामीणों का आक्रोश

इस पंचायत के पूर्व पंचायत समिति सदस्य विनय कुमार झा टनटन सहित अन्य लोगों ने दोनों अधिकारी को आवेदन देकर कहा है कि श्रीपुरगाहर पूर्वी पंचायत की छठी वित्त योजना नौ एवं दस में की गई धांधली व अनियमितताएं की जांच खानपुर के बीपीआरओ संजीव कुमार एवं यहां के पूर्व तकनीकी सहायक शकील अहमद ने की थी। इन दोनों अधिकारी के योजनाओं की जांच धरातल पर किए गए कायों में मापी पुस्त और प्राक्कलन में काफी धांधली व अनियमितताएं मिली थी। दोनों अधिकारी ने इन दोनों योजनाओं की बिंदुवार जांच प्रतिवेदन खानपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय कुमार चंद्रा को सौंपा था। पूर्व पंचायत समिति सदस्य का बताना है कि जब बीडीओ ने इसकी जांच रिपोर्ट जेई अजय भारती से मांगा तो, जेई ने छठी वित्त आयोग की योजना नौ एवं दस में जांच प्रतिवेदन पलट कर गलत एवं झूठा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया।