Samastipur News: आवास योजना की राशि लेकर घर नहीं बनाने पर होगी कार्रवाई : बीडीओ
Samastipur News: वारिसनगर के गोही पंचायत में नवपदस्थापित बीडीओ आमना वसी और आवास पर्यवेक्षक संजय कुमार दास ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों के आवास निर्माण का निरीक्षण किया। ममता देवी ने पहली किस्त की राशि प्राप्त करने के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं किया, जिसके लिए उन्हें एक सप्ताह में कार्य शुरू करने का निर्देश दिया गया।
Samastipur News: वारिसनगर। प्रखंड में नवपदस्थापित बीडीओ आमना वसी एवं आवास पर्यवेक्षक संजय कुमार दास ने गुरुवार को गोही पंचायत के वार्ड संख्या-1 में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लाभुकों के आवास निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान मीना देवी, अनीता देवी, ममता देवी एवं संगीता देवी सहित अन्य लाभुकों के आवास निर्माण का सत्यापन किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ममता देवी प्रथम किस्त की राशि प्राप्त करने के बावजूद आवास निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है। बीडीओ ने उन्हें एक सप्ताह के भीतर निर्माण कार्य शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित अवधि में निर्माण शुरू नहीं होने पर राशि की वसूली के लिए नीलाम वाद की कार्रवाई की जाएगी।
राशि वापस नहीं करने पर संबंधित धाराओं में प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी।बीडीओ ने कहा कि आवास योजना की राशि प्राप्त करने के बाद निर्माण कार्य नहीं कराने वाले लाभुकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी और सरकारी राशि की हर हाल में वसूली सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर आवास सहायक राजकमल रौशन एवं स्वच्छता पर्यवेक्षक देवेंद्र राय मौजूद थे।
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