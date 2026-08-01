Samastipur News: सिंघिया प्रखंड कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी को लेकर बैठक
Samastipur News: सिंघिया में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी के तहत बीडीओ विवेक रंजन की अध्यक्षता में बैठक हुई। 15 अगस्त को प्रखंड मुख्यालय पर सुबह 09 बजे झंडोत्तोलन होगा। अन्य सरकारी कार्यालयों के लिए भी निर्धारित समय तय किया गया है। इस बैठक में कई अधिकारी उपस्थित रहे।
Samastipur News: सिंघिया। स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने को लेकर प्रखंड कार्यालय में शनिवार को बीडीओ विवेक रंजन की अध्यक्षता में बैठक हुई। संबोधित करते हुए बीडीओ ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 15 अगस्त को आयोजित स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। झंडोत्तोलन का मुख्य समारोह प्रखंड मुख्यालय स्थित पार्क में सुबह 09 बजे होगा। इसके अलावा अन्य सरकारी कार्यालयों में भी झंडोत्तोलन का समय निर्धारित किया गया है। जिसके अनुसार प्रखंड कार्यालय में सुबह 9•.05 बजे,व्यापार मंडल कार्यालय में 9•.25 बजे, बाल विकास परियोजना कार्यालय में 9•30 बजे,कार्यालय नगर पंचायत में 9•55 बजे , प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में 10.•15 बजे,प्रखंड संसाधन केंद्र में 10•.30 बजे व थाना परिसर में 10.•50 बजे झंडोत्तोलन का समय निर्धारित किया गया है।
मौके पर प्रखंड प्रमुख बिरजू साह ,उप प्रमुख रिंकू सिंह ,सीओ मोनी कुमारी,एमओ उत्कर्ष कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।