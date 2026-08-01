Samastipur News: सिंघिया प्रखंड कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी को लेकर बैठक

Samastipur News: सिंघिया। स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने को लेकर प्रखंड कार्यालय में शनिवार को बीडीओ विवेक रंजन की अध्यक्षता में बैठक हुई। संबोधित करते हुए बीडीओ ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 15 अगस्त को आयोजित स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। झंडोत्तोलन का मुख्य समारोह प्रखंड मुख्यालय स्थित पार्क में सुबह 09 बजे होगा। इसके अलावा अन्य सरकारी कार्यालयों में भी झंडोत्तोलन का समय निर्धारित किया गया है। जिसके अनुसार प्रखंड कार्यालय में सुबह 9•.05 बजे,व्यापार मंडल कार्यालय में 9•.25 बजे, बाल विकास परियोजना कार्यालय में 9•30 बजे,कार्यालय नगर पंचायत में 9•55 बजे , प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में 10.•15 बजे,प्रखंड संसाधन केंद्र में 10•.30 बजे व थाना परिसर में 10.•50 बजे झंडोत्तोलन का समय निर्धारित किया गया है।