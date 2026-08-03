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Samastipur News: हेल्दी बेबी शो में बच्चों को किया पुरस्कृत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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Samastipur News: विभूतिपुर में सीएचसी में हेल्दी बेबी शो का आयोजन किया गया। इस शो में कई बच्चों ने भाग लिया। टॉप तीन को पुरस्कृत किया गया, जिसमें तनया सिंह सूर्या ने पहला, मायरा शर्मा ने दूसरा और रितिका कुमारी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। सभी को सर्टिफिकेट दिया गया।

Samastipur News: हेल्दी बेबी शो में बच्चों को किया पुरस्कृत

Samastipur News: विभूतिपुर। प्रखंड स्थित सीएचसी विभूतिपुर में हेल्दी बेबी शो का आयोजन किया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ धीरज कुमार, सीडीपीओ डॉ सुनीता कुमारी, एलएस ऋचा कुमारी, प्रीती, अनिल कुमार राय, बीसीएम रंजना कुमारी, आशा फैसिलिटेटर कल्याणी शामिल हुए। उक्त बेबी शो में तन्या सिंह सूर्या, मायरा शर्मा, आदित्य कुमार, रितिका कुमारी, शिव्यांशी सिंह, दिव्यांशी भारती, प्रियांशी रानी बेबी शो में शामिल हुए। जिसमें से तनया सिंह सूर्या प्रथम, मायरा शर्मा द्वितीय, रितिका कुमारी तृतीय स्थान प्राप्त किया सभी को सर्टिफिकेट आदि देकर पुरस्कृत किया गया।

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