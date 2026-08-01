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Samastipur News: भूमि विवाद में मारपीट, एक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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Samastipur News: विभूतिपुर के किशनपुर टभका में जमीनी विवाद के चलते मारपीट हुई, जिसमें मनोज याजी गंभीर रूप से घायल हो गए। उसने पुलिस को बयान देकर 9 लोगों को नामजद किया है, और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।

Samastipur News: भूमि विवाद में मारपीट, एक गिरफ्तार

Samastipur News: विभूतिपुर। थाना क्षेत्र के किशनपुर टभका में जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट और गंभीर रूप से जख्मी मामले को लेकर एक पक्ष से किसनपुर टभका वार्ड 9 निवासी मनोज याजी ने इलाज के दौरान पुलिस के समक्ष फर्द बयान देकर प्राथमिकी दर्ज करवाया है। जिसमें गांव के ही 9 लोगों को नामजद एवं तीन-चार अज्ञात को आरोपित किया है। जिसमें पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के संबंध में पीड़ित ने बताया है कि 30 जुलाई की संध्या पछियारी टभका से घर जा रहा था। तभी पॉलिटेक्निक कॉलेज से पहले पेड़ के निकट 5- 6 बाइक पर सवार उपर्युक्त नामित व अज्ञात घात लगाए बैठा था। ज्यो ही पहुंचा की सभी पीछा करने लगा तो वह भागने लगा। कुछ दूर जाने पर घेर लिया और गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और मारपीट करने लगा। सभी फरसा, लोहे का रॉड, हरवे हथियार से लैस था। तभी एक आरोपी फरसा चला दिया जो उसके दाहिना हाथ में लगा। वहीं हाथ बुरी तरह कट गया। बीच बचाव करने में भतीजा मनीष कुमार, घनश्याम चौधरी, नरेश चौधरी के साथ भी मारपीट कर घायल कर दिया। उपचार विभूतिपुर सीएससी में करवाया। इलाज के बाद रेफर कर दिया गया। फिलहाल इलाज बेगूसराय में चल रहा है।

पुलिस की कार्यवाही

थाना अध्यक्ष सुनील कुमार झा ने बताया कि फर्द बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक आरोपी संजीत कुमार चौधरी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

सामान्य प्रश्न

किस घटना में मनोज याजी घायल हुए?
मनोज याजी जमीनी विवाद के चलते किशनपुर टभका में हुई मारपीट में घायल हुए।
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