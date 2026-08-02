Samastipur News: स्कूल में पौधारोपण और साफ सफाई कर हरितशाला की हुई शुरुआत
Samastipur News: पूसा के मवि, मोरसंड में हरित शाला इको क्लब फॉर मिशन लाइफ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें व्यक्तिगत स्वच्छता, साफ-सफाई और कचरा प्रबंधन पर चर्चा की गई। बच्चों के नाखून, बाल और ड्रेस की स्वच्छता की भी जांच की गई। 'एक पेड़ मां के नाम' कार्यक्रम के तहत पौधारोपण का आयोजन किया गया।
Samastipur News: पूसा। प्रखंड के मवि,मोरसंड में एचएम रविंद्र पासवान के नेतृत्व में हरित शाला इको क्लब फॉर मिशन लाइफ कार्यक्रम आयोजित की गई।इसके तहत व्यक्तिगत स्वच्छता, आसपास की साफ सफाई एवं कचरा प्रबंधन पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान बच्चों के नाखून, बाल एवं ड्रेस की स्वच्छता का अवलोकन किया गया। साथ ही एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत पौधारोपण की शुरुआत की गयी। सौरभ कुमार ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम 3.0 के तहत बच्चों को कम से कम के एक पौधा लगाकर कार्यक्रम को शुरुआत करने की जरूरत है। इस दौरान पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए स्कूली बच्चों ने सामूहिक शपथ लिया।
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