Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Samastipur News: बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने को लेकर अभिभावकों को किया जाएगा जागरूक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
Follow us on Google News
share

Samastipur News: सरकारी विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार दावे कर रही है, लेकिन उच्च माध्यमिक विद्यालय बाजितपुर करनैल में छात्रों की उपस्थिति कम है। 1,099 नामांकित छात्रों में से लगभग 200 ही विद्यालय आते हैं। प्रधानाध्यापक ने अभिभावकों से संपर्क कर उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन छात्रों की संख्या नहीं बढ़ रही है।

Samastipur News: बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने को लेकर अभिभावकों को किया जाएगा जागरूक

Samastipur News: मोरवा। सरकारी विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार दावे कर रही है, लेकिन उच्च माध्यमिक विद्यालय बाजितपुर करनैल समेत कई अन्य विद्यालयों की तस्वीर इन दावों पर सवाल खड़े करती है। बताया जाता है कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बाजितपुर करनैल में कक्षा 9 से 12 तक कुल 1,099 छात्र-छात्राएं नामांकित हैं, जबकि प्रतिदिन महज लगभग दो सौ और ढाई सौ के बीच ही बच्चे विद्यालय पहुंचते हैं। यानी 80 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थी नियमित रूप से विद्यालय नहीं आते। इस विद्यालय में 19 शिक्षक कार्यरत हैं। प्रधानाध्यापक का कहना है कि विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में विषय वार और शिक्षकों की आवश्यकता है। हालांकि दूसरी ओर वास्तविक उपस्थिति इतनी कम है कि कई बार शिक्षक भी खाली बैठने को मजबूर हो जाते हैं।

विद्यालय की उपस्थिति सम्बंधी समस्या

प्रधानाध्यापक नीलोत्पल मृणाल के अनुसार विद्यालय प्रशासन लगातार बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है। अभिभावकों से संपर्क किया जाता है, बच्चों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित किया जाता है, लेकिन इन कोशिशों का अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहा है। बड़ी संख्या में छात्र विद्यालय आने से कतराते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि केवल नामांकन बढ़ाने से शिक्षा की गुणवत्ता नहीं सुधर सकती। जब बच्चे विद्यालय ही नहीं आएंगे तो सरकार की योजनाएं और संसाधन भी प्रभावी साबित नहीं होंगे।

सामान्य प्रश्न

बाजितपुर करनैल विद्यालय में कितने छात्र नामांकित हैं?
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बाजितपुर करनैल में कक्षा 9 से 12 तक कुल 1,099 छात्र-छात्राएं नामांकित हैं।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
School Samastipur Latest News Samastipur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।