Samastipur News: बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने को लेकर अभिभावकों को किया जाएगा जागरूक
Samastipur News: सरकारी विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार दावे कर रही है, लेकिन उच्च माध्यमिक विद्यालय बाजितपुर करनैल में छात्रों की उपस्थिति कम है। 1,099 नामांकित छात्रों में से लगभग 200 ही विद्यालय आते हैं। प्रधानाध्यापक ने अभिभावकों से संपर्क कर उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन छात्रों की संख्या नहीं बढ़ रही है।
Samastipur News: मोरवा। सरकारी विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार दावे कर रही है, लेकिन उच्च माध्यमिक विद्यालय बाजितपुर करनैल समेत कई अन्य विद्यालयों की तस्वीर इन दावों पर सवाल खड़े करती है। बताया जाता है कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बाजितपुर करनैल में कक्षा 9 से 12 तक कुल 1,099 छात्र-छात्राएं नामांकित हैं, जबकि प्रतिदिन महज लगभग दो सौ और ढाई सौ के बीच ही बच्चे विद्यालय पहुंचते हैं। यानी 80 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थी नियमित रूप से विद्यालय नहीं आते। इस विद्यालय में 19 शिक्षक कार्यरत हैं। प्रधानाध्यापक का कहना है कि विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में विषय वार और शिक्षकों की आवश्यकता है। हालांकि दूसरी ओर वास्तविक उपस्थिति इतनी कम है कि कई बार शिक्षक भी खाली बैठने को मजबूर हो जाते हैं।
विद्यालय की उपस्थिति सम्बंधी समस्या
प्रधानाध्यापक नीलोत्पल मृणाल के अनुसार विद्यालय प्रशासन लगातार बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है। अभिभावकों से संपर्क किया जाता है, बच्चों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित किया जाता है, लेकिन इन कोशिशों का अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहा है। बड़ी संख्या में छात्र विद्यालय आने से कतराते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि केवल नामांकन बढ़ाने से शिक्षा की गुणवत्ता नहीं सुधर सकती। जब बच्चे विद्यालय ही नहीं आएंगे तो सरकार की योजनाएं और संसाधन भी प्रभावी साबित नहीं होंगे।
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