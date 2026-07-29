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Samastipur News: करंट से मौत मामले में केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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Samastipur News: समस्तीपुर में चीनी मिल चौक पर करंट लगने से राहुल की मौत के बाद उसके पिता रामसागर राय ने नगर थाने में प्राथमिकी की। उन्होंने बिजली विभाग की लापरवाही और साजिश का आरोप लगाया, यह कहते हुए कि यह दुर्घटना नहीं, बल्कि अधिकारियों की लापरवाही का परिणाम है।

Samastipur News: करंट से मौत मामले में केस

Samastipur News: समस्तीपुर। शहर के चीनी मिल चौक पर करंट लगने से मानव बल राहुल की हुई मौत के मामले में मृतक के पिता रामसागर राय ने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बिजली विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। विभाग के जेई, लाइनमैन, अन्य कर्मियों के साथ कुछ ग्रामीणों पर भी लापरवाही और साजिश का आरोप लगाया है। प्राथमिकी में रामसागर राय ने कहा है कि उनके पुत्र की मौत दुर्घटना नहीं, बल्कि बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मियों की लापरवाही का नतीजा है।

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