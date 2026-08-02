Samastipur News: विभागीय आदेश के बाद भी जिम्मेदारों ने बिसरा दिया गुरु गोष्ठी

Samastipur News: समस्तीपुर। शिक्षा विभाग के स्पष्ट निर्देश के बावजूद प्रखंड संसाधन केंद्र, (बीआरसी) में जुलाई माह में गुरु गोष्ठी आयोजित नहीं की गई। जबकि, विभाग ने सभी प्रखंड में हर माह के दूसरे सप्ताह में गुरु गोष्ठी आयोजित करना अनिवार्य किया था। ताकि विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार, प्रधानाध्यापकों की क्षमता विकास तथा बेहतर कार्य संस्कृति विकसित किया जा सके। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की अनदेखी से विभागीय निर्देशों के अनुपालन पर सवाल खड़े हो गए हैं। विभाग ने डीईओ और डीपीओ प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्वशिक्षा अभियान को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया था कि वे बीआरसी में गुरु गोष्ठी का आयोजन सुनिश्चित कराएं। बैठक में संबंधित प्रखंड के सभी सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की उपस्थिति अनिवार्य रखी गई थी, लेकिन जुलाई माह में यह बैठक आयोजित नहीं की गई।

गुरु गोष्ठी का उद्देश्य

गुरु गोष्ठी का उद्देश्य विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना, नई शिक्षण पद्धतियों एवं विभागीय योजनाओं की जानकारी देना, विभिन्न विषयों पर प्रधानाध्यापकों का क्षमतावर्द्धन करना तथा उत्कृष्ट कार्य कर रहे विद्यालयों की कार्यप्रणाली को अन्य विद्यालयों के साथ साझा करना है। साथ ही विद्यालयों में नामांकन, नियमित उपस्थिति, सीखने के स्तर में सुधार, आधारभूत सुविधाओं एवं विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर रणनीति भी इसी बैठक में तय की जानी है। शिक्षकों का कहना है कि यदि नियमित रूप से गुरु गोष्ठी आयोजित हो तो विद्यालयों की समस्याओं का समाधान समय पर हो सकता है। विभागीय निर्देशों के पालन में भी तेजी आएगी। जुलाई में बैठक नहीं होने से प्रधानाध्यापकों को कई महत्वपूर्ण विभागीय निर्देशों और योजनाओं पर सामूहिक चर्चा का अवसर नहीं मिल सका। अब सवाल यह उठ रहा है, कि जब विभाग ने इस बैठक को हर माह अनिवार्य घोषित कर रखा है, तब समस्तीपुर में इसके आयोजन को लेकर जवाबदेही किसकी होगी। शिक्षा विभाग के निर्देशों का पालन नहीं होने से जिले की शैक्षणिक निगरानी व्यवस्था भी प्रभावित होती दिख रही है।